HONOR marca el futuro de la IA en los dispositivos inteligentes en el MWC

HONOR, Qualcomm y GSMA defienden la IA centrada en el ser humano y destacan su compromiso con la colaboración abierta y la protección de la privacidad HONOR, la marca de tecnología global participó en el MWC 2024 en una mesa redonda, que invitaba a reflexionar sobre el futuro de la IA: "Putting Humans First in AI Development: Key Considerations for Creating AI for Smart Devices" ("Dar prioridad a las personas en el desarrollo de la IA: Consideraciones clave para desarrollar IA para dispositivos inteligentes"), con George Zhao, CEO de HONOR Device Co., Ltd., como representante de la marca. La sesión también contó con la participación de John Hoffman, CEO de GSMA Ltd., y Alex Katouzian,Group GM of MCX, Qualcomm Technologies, Inc. Juntos se centraron en la importancia de crear dispositivos de IA que promuevan una experiencia intuitiva y centrada en el ser humano, garantizando al mismo tiempo la privacidad del usuario.

"La IA reconstruirá el sistema operativo y futura experiencia deL smartphone. HONOR avanzará en su estrategia de IA integrándola en MagicOS y en todos los dispositivos HONOR garantizando una práctica centrada en el ser humano que deleite a los usuarios en cada interacción", declaró Zhao, haciendo hincapié en el compromiso de HONOR con el desarrollo de dispositivos de IA diseñados con las necesidades humanas como punto central.

La experiencia de HONOR en el ámbito de la IA en dispositivos queda demostrada con el lanzamiento de MagicOS 8.0 en el MWC, que integra totalmente IA a nivel de plataforma, además de ser la primera interfaz de usuario basada en intenciones (IUI) del sector. Por su parte, MagicOS 8.0 también cuenta con Magic Portal, una función de recomendación de accesos directos basada en interacciones que permite a los usuarios cambiar y acceder sin problemas a servicios entre aplicaciones con un simple arrastre, siendo compatible con 100 de las principales aplicaciones del mundo.

Asimismo, HONOR también se ha asociado con Qualcomm para demostrar el uso de Llama 2 abierto en el nuevo HONOR Magic6 Pro, mostrando el poder de la IA en el dispositivo incluso para uso sin conexión.

Un ecosistema abierto

HONOR es pionera en un ecosistema abierto, invitando a socios globales como Qualcomm y GSMA a unir esfuerzos.

John Hoffman ha añadido que "la IA está a punto de revolucionarlo todo, y HONOR y Qualcomm aprovechan la tecnología de IA integrada en los dispositivos para innovar y mejorar la vida de las personas". GSMA, en colaboración con HONOR, también ha desvelado el libro blanco "6G Terminal Vision", en el que se esboza una gran visión para el desarrollo de terminales 6G en la era de la IA y se traza el camino para los futuros avances de la industria.

Estrategia de IA centrada en el ser humano en todos los escenarios

Según Zhao, la actual oleada de avances en IA no tiene precedentes en la historia y afectará profundamente a los dispositivos inteligentes. El objetivo estratégico de HONOR es llevar la IA a MagicOS, introduciendo la primera interfaz de usuario basada en la intención (IUI) de la industria, incorporando un nuevo núcleo, una nueva interfaz de usuario y un ecosistema interconectado potenciado por la IA a dispositivos desde smartphones a PC, proporcionando a los usuarios una experiencia multidispositivo, multiaplicación y multiecosistema.

"La IA a nivel de plataforma y los LLM permiten a HONOR integrar a la perfección dispositivos de IA, como PC y smartphones, en la vida cotidiana de los usuarios, comprendiendo sus intenciones y anticipándose a sus necesidades", explicó Zhao. También añadió que, cuanto más interactúen los consumidores con estos dispositivos, más personalizada y útil será la experiencia.

Alex Katouzian también se ha referido al actual desplazamiento del procesamiento de la IA de la nube a los dispositivos personales, incluidos los smartphones y los PC. "Con una mejor cuantificación o reducción de los modelos y trabajando codo con codo con los socios como HONOR y otros socios del sector, como los proveedores de sistemas operativos, se puede trasladar esa capacidad y esos datos [de la IA en la nube] al dispositivo. El potencial de crecimiento de la IA en el dispositivo es prácticamente ilimitado".

La seguridad: La base de la IA

"La IA no puede existir sin una base de seguridad", declaró George Zhao, destacando el principio PFAST de HONOR en el desarrollo de la IA: privacidad, equidad y justicia, responsabilidad, seguridad y fiabilidad, transparencia y controlabilidad. La tecnología HONOR MagicGuard y las certificaciones de privacidad obtenidas, como el ePrivacySeal, son iniciativas clave en este empeño.

Modelar el futuro con 6G e IA

Impulsada por los rápidos avances de la IA, la 6G traerá consigo posibilidades apasionantes, pero también retos complejos. HONOR y GSMA han publicado en el MWC un libro blanco titulado "6G Terminal Vision".

Elaborado con la colaboración de China Unicom, China Mobile, China Telecom, Du, Telstra e Inmarsat, este documento prospectivo esboza la visión de un mundo inteligente centrado en el ser humano y configurado por las capacidades transformadoras de la 6G y la IA. El libro blanco detalla nueve escenarios potenciales, cinco direcciones de investigación clave y cuatro capacidades típicas para los terminales 6G.

Con la presentación de este libro blanco, HONOR y GSMA han dado el primer paso para explorar el futuro del 6G. HONOR invita a los socios de la industria a unir sus fuerzas, participar en investigaciones conjuntas y unirse para lograr un consenso industrial sobre los terminales 6G.