Elementos a considerar a la hora de poner precio a las clases particulares

En los últimos años, las clases particulares han experimentado un incremento significativo de su demanda.

Muchos profesores han encontrado en esta modalidad una fuente interesante de empleo, con muchas posibilidades para sus respectivas carreras. No obstante, entre los retos más complejos de trabajar como profesor autónomo es cómo establecer un precio clases particulares por hora, que sea congruente a la realidad del mercado actual.

Para aclarar estas dudas, los especialistas del portal Tusclasesparticulares explican cuáles son los factores a considerar a la hora de establecer un valor final de cada clase. Además, ofrecen algunos consejos prácticos para establecer precios en el servicio personalizado de enseñanza.

Elementos que intervienen en el precio de las clases particulares Tusclasesparticulares es una plataforma que agrupa a cientos de docentes que imparten formaciones personalizadas a nivel presencial (a domicilio), en modalidad online e híbrido. Su servicio está disponible tanto para niños como para adolescentes y adultos de todos los niveles. En este sitio web se detallan algunos factores relevantes al momento de fijar el precio de las clases particulares.

Uno de los más importantes es el tipo de materia, ya que existen algunas asignaturas más específicas o que están mejor valoradas económicamente. Generalmente, estas son las materias que requieren de una alta preparación por parte del profesor, como por ejemplo matemáticas, física, inglés, química, etc. Además, si el rango de la clase es muy elevado, resulta bastante común que se aplique en el valor por hora de la sesión.

La experiencia del docente también es un factor crucial. Aquel que cuenta con varios años de trayectoria en la materia, tiene la posibilidad de establecer una tarifa superior a la de una persona recién iniciada en la actividad formativa.

Por otro lado, la modalidad de la enseñanza es otro aspecto trascendente que incide en el precio por hora. Las clases particulares presenciales suelen tener un precio más elevado, ya que implican un coste de desplazamiento al domicilio del alumno. Por el contrario, el formato online optimiza los desplazamientos y representa un ahorro de tiempo, pero las clases se cobran a un menor precio. No obstante, esta alternativa también contempla variables como las etapas del ciclo formativo (primaria, secundaria o bachillerato, estudiantes universitarios o adultos), las asignaturas y la calidad de la clase. Esto sumado al uso de herramientas tecnológicas y a la experiencia del docente también puede elevar el precio aunque sea en modalidad online.

Establecer el precio de las clases particulares Desde Tusclasesparticulares ofrecen también algunos consejos útiles para conseguir alumnos y determinar tarifas que tengan una buena relación calidad-precio. En este sentido, destacan aspectos como la importancia de conocer el rango de precios por ubicación, de mantener una formación actualizada, de resaltar la experiencia como profesor y de ofrecer objetivos y garantías por resultados.

Por último, cabe destacar que el portal web considera también otras variables para fijar el valor de las clases particulares, tales como las metodologías innovadoras, materiales didácticos eficientes y la implementación de nuevas estrategias.