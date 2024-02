Ainhoa Salcedo reinventa con su firma La Couture los vestidos de novia y de invitada de boda

La Couture es una empresa especializada en la creación de vestidos de novia y ceremonias ideada por la diseñadora Ainhoa Salcedo. Su labor profesional está avalada por diferentes premios, como el Dedal de Oro. Natural de Valladolid, Salcedo es diseñadora de moda de alta costura y traje escénico, así como estilista de imagen personal. Dispuesta hacer de su pasión su profesión, viajó a Roma para estudiar la carrera de alta costura. Desde el año 2009, esta trabajadora incansable cuenta con su propio atelier de novias, vestidos de invitada de boda y de fiesta. Además, ha trabajado en diferentes backstages, mano a mano, con importantes diseñadores de vestidos de novia. Ese es el caso de Vitorio & Lucchino, Rosa Clará, Jesús del Pozo y Lorenzo Caprile.

Creadora de su propio sistema de patronaje y confección La mezcla de todo lo que aprendió de la haute couture italiana y del prêt-à-porter le permitió desarrollar su propio sistema de patronaje y confección. En su origen se encuentra la necesidad de economizar los costes del proceso de elaboración de la alta costura. De este modo, en 2016 ve la luz La Couture Novias. La clave de su éxito reside en confeccionar diferentes tipos de vestidos de novia de creación semiindustrial. Sin embargo, fruto de un trabajo minucioso en el que Ainhoa Salcedo pone mucho mimo, todos ellos parecen haber sido ideados como diseños a medida. Son capaces de adaptarse como un guante al cuerpo de quienes van a contraer matrimonio, dado que están inspirados en las mujeres reales. Por otra parte, como consecuencia de esta combinación, sus precios son asequibles, lo que hace que estén al alcance de todos los públicos.

Una apuesta por el atrevimiento respaldada con distinciones Ainhoa Salcedo huye del clasicismo. En su lugar, apuesta por propuestas atrevidas que abren la puerta a la introducción de colores y tejidos menos convencionales. También hay espacio para lentejuelas, bordados, crepés, mikados, etc. Así son los vestidos de novia de esta temporada, una invitación a anteponer las preferencias personales para sentirse, como ella misma subraya, segura y feliz. La satisfacción de quienes buscan cómo elegir vestido de novia en su atelier es su mayor aval, aunque no el único. Su trayectoria profesional se ha visto distinguida con distintos premios. En 2016 fue distinguida con el Dedal de Oro, un galardón internacional que recibió de manos de la princesa Beatriz de Orleans. Años después, La Couture recibió el Premio TSG a la empresa con más ventas y mejor trayectoria. Obtuvo, igualmente, el premio al mejor proyecto de empresa de moda de Castilla y León.

Sus creaciones pueden verse en pasarelas y alfombras rojas La Couture vende vestidos online y en sus tiendas físicas de Zamora y Valladolid. Lleva sus colecciones de vestidos de novia, fiesta y prêt-à-porter a distintas pasarelas y ferias. Entre ellas, MOMAD, la Barcelona Bridal Fashion Week, Who’s Next de París y la Madrid Mercedes Benz Fashion Week. Asimismo, viste a las estrellas de las alfombras rojas de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y los Premios Goya. Si se desea más información, se proporcionan los datos de contacto.