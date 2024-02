Overtracking se posiciona como una excelente alternativa a Google Analytics 4

Las herramientas de analítica web son esenciales para analizar y procesar la información generada por páginas o aplicaciones digitales. Esta información incluye el comportamiento y los intereses del usuario, el número de visitas y ventas, así como otros datos importantes para optimizar los resultados.

Actualmente, Google Analytics 4 es una de las herramientas más populares para llevar a cabo estas tareas debido a su amplia gama de funciones. Sin embargo, esta puede resultar algo difícil de gestionar si no se tienen los conocimientos necesarios.

En este contexto, Overtracking ofrece a los propietarios de páginas web una solución de análisis web alternativa que es más fácil de gestionar para el usuario común.

Una buena alternativa a Google Analytics 4: Overtracking Por su facilidad de uso y funciones avanzadas, Overtracking se ha convertido en una de las herramientas alternativas de analítica web de Google más solicitadas en España. Este programa permite al emprendedor analizar todos los datos de una página web, reproducir sesiones de usuario en vídeo y crear objetivos personalizados, entre otras funciones. Cada una de estas opciones puede ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones y aumentar significativamente las tasas de conversión.

Actualmente, Overtracking es una de las mejores alternativas a Google Analytics 4 porque solo el propietario puede ver, controlar y gestionar los datos. Además, esta herramienta cuenta con un modo sin cookies, lo cual es importante para ganarse la confianza de los usuarios, eliminando la política de cookies que muchas personas evitan.

Por otro lado, Overtracking también ofrece una interfaz muy intuitiva, múltiples planes personalizados y atención al cliente activa 24 horas al día, 7 días a la semana. Asimismo, las estadísticas que genera Overtracking son muy fáciles de entender y analizar. Por lo tanto, los emprendedores y dueños de negocios no necesitan una larga formación para usar este sistema y aumentar las tasas de conversión y la fidelidad de los usuarios.

El éxito de Overtracking en la analítica de datos Overtracking se ha convertido en una herramienta indispensable para muchos empresarios, gracias a todas las ventajas que ofrece.

En primer lugar, pone a disposición un periodo de prueba completamente gratuito. De hecho, no se necesita añadir la tarjeta de crédito, como sucede con otras plataformas, para asegurar que los usuarios se queden y paguen únicamente si están contentos con los resultados. Asimismo, si se suscriben pagarán una cuota asequible y adaptada a sus necesidades.

Por otro lado, la herramienta está a cargo de expertos en este sector, concretamente de Elsa Doblado, Julio Rodríguez y Mario Armenta. Estos profesionales ayudan y asesoran a sus clientes durante todo el proceso si lo necesitan.

Finalmente, es importante destacar que garantiza la protección de los datos y su control total.

Todo esto está avalado por sus clientes, quienes dejan sus buenas opiniones en Google. Carlos Ortega comenta: "Llevo algo más de un mes probando @overtracking_es y tengo que decir que me ha sorprendido para bien. El alta e interfaz son sencillas y claras, y funciones como los mapas de calor o las grabaciones de lo que hacen los usuarios". Además, otros empresarios como Marck Spin la recomiendan: "Deberías probar @overtracking_es vas a alucinar con los datos que puedes sacar de forma sencilla, seguro que te ayuda en el análisis".

Las personas interesadas en conocer qué hace un visitante en su página web, saber dónde hace clic, por qué páginas navega y qué le gusta y detectar fallos de usabilidad, para mejorar su web, pueden contactar con los profesionales de Overtracking.