Eagle Group: Las filtraciones amenazan 1 de cada 5 hogares españoles, la impermeabilización emerge como una solución crucial en la durabilidad y eficiencia de las estructuras

Las humedades y filtraciones en el parque de viviendas en España no son simplemente un problema superficial, sino una amenaza latente que socava la integridad de los hogares y el bienestar de sus habitantes El informe ‘Población que vive en hogares con determinadas deficiencias en la vivienda’ del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge los datos de 2020, revela una preocupante realidad: un 19,7% de la población española vive con deficiencias como goteras, humedades en paredes, suelos, techos o cimientos, así como podredumbre en suelos, marcos de ventanas o puertas. Estas condiciones no solo afectan a la estructura del edificio, sino también a la calidad de vida de sus habitantes, pudiendo generar insalubridad y otros riesgos. A nivel nacional, Ceuta, Canarias y la Región de Murcia presentan los valores más altos con un 35%, 33,1% y 26,3% respectivamente, mientras que el promedio de la Unión Europea es del 14,8%.

Eagle Group: innovación y excelencia en impermeabilización

En respuesta a esta preocupante situación, el grupo británico Eagle Group ofrece soluciones efectivas, destacando su compromiso con la excelencia y la innovación en el campo de la impermeabilización. "Tenemos en el mercado español sistemas de alta calidad, pero se siguen aplicando productos de corta vida útil. Como propietarios de viviendas, deberíamos exigir garantías de como mínimo 10 años y evitar soluciones cortoplacistas. En Eagle Group desarrollamos productos técnicos que facilitan la aplicación en obra como es el caso de ULTRAFLEX®, un avance tecnológico en impermeabilización líquida, que facilita el seguimiento y el control de obra por parte de técnicos y arquitectos", afirma Gemma Mogas, Socia y General Manager de Eagle Waterproofing Ibérica, filial del grupo Eagle Group.

Mogas reconoce que es necesario que la industria de la construcción adopte sistemas de valor añadido como los que ofrece Eagle Group, "con una instalación menos compleja y más eficiente. La aplicación de productos técnicos que simplifiquen la puesta en obra y eviten errores durante la instalación es crucial para prevenir filtraciones de agua y proteger las cubiertas y estructuras de los edificios contra posibles desperfectos".

Sistema de impermeabilización líquida

El sistema ULTRAFLEX® es una membrana líquida de poliuretano certificada para una vida útil superior a 25 años. Totalmente transitable incluso para vehículos, ULTRAFLEX® es adecuado para obra nueva y rehabilitación, y es compatible con todo tipo de cubiertas y soportes, (cerámica, baldosín, madera, metal, hormigón, PVC, láminas bituminosas, láminas sintéticas, etc.). Con certificaciones de Evaluación Técnica Europea (ETE) y British Board of Agreement (BBA) respaldando su durabilidad y su idoneidad para cubiertas ajardinadas, ULTRAFLEX® ha sido aprobado por el NHBC (National House Building Council), asegurando su calidad y rendimiento. En breve, estará disponible el Cahier des Charges para el mercado francés.

Eagle Group y su sistema ULTRAFLEX® representan la excelencia en la industria de la impermeabilización, demostrando un compromiso continuo con la innovación y la eficiencia en la construcción moderna. La innovación se refleja en una puesta en obra más eficaz, rápida y segura.

Más sobre Eagle Group

Eagle Group es un grupo empresarial británico innovador que desarrolla, fabrica y comercializa distintos sistemas de impermeabilización de alta calidad a costes eficientes.

El grupo tiene presencia internacional, en más de 20 países, y actualmente tiene distribuidores y aplicadores en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio, Sudeste de Asia y Australia.