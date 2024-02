Hotel Esquirol: Parque Natural del Cadí-Moxeiro, un destino único para los amantes de la naturaleza

El progenitor paterno cumplió de forma irregular con el régimen pactado en la resolución judicial mencionada, cumpliendo con la primera fase del régimen de visitas en el Punto de Encuentro, siendo que cuando se emitió informe favorable por parte del Equipo Técnico el progenitor paterno desapareció sin dejar rastro, no cumpliendo, por tanto, con la fase dos del régimen de visitas, no pudiendo la progenitora materna localizarle y no preocupándose este por su hija.