Agustín Trapero, Mejor Sumiller Español del Año 2023, recorre los viñedos del Bierzo con Gancedo

Agustín Trapero, uno de los más grandes sumilleres de España y Europa, reconocido como 'Mejor Sumiller de España 2023' por la revista Gourmet y que en la actualidad se encuentra preparándose para convertirse en Master Sommelier, visitó El Bierzo acompañado del equipo de Bodegas y Viñedos Gancedo.

En el viñedo Trapero pudo conocer algunas de las parcelas que José Cereijo (director general de Gancedo) le mostró, situados a una altitud entre 600 y 850 msnm. El paraje Lamas del Picón con 27 Has. de Godello y con una altitud de 650 msnm, suelos arcillosos, arenosos con canto de pizarra y calizas en laderas muy pronunciadas, con todo tipo de orientaciones. El paraje Los infiernos con 2 Has. de la variedad Mencía centenaria, en ladera orientación sur con laderas muy pronunciadas de más del 20 por ciento de inclinación y suelos arenosos con cantos de pizarras y calizas. Todo el viñedo está certificado orgánico.

En la bodega el sumiller visitó la sala de barricas junto a Alba Cereijo, la siguiente generación de la bodega e hija de José.

Trapero quiso conocer todos los vinos de Gancedo y establecer comparativa con añadas para ver su evolución en el tiempo. Al terminar la visita, el sumiller dijo del proyecto de Gancedo: "La primera impresión que me proporcionó la visita a Gancedo fue de un proyecto de vida, proyecto de generaciones y de muy buenas ideas que deben reflejarse en la etiqueta. Los viñedos están plantados en suelos calizos, francoarenosos y arcillosos, a unas alturas de entre 600 y 850 metros de altitud. Su mejor paraje es Los Infiernos, con su viñedo Los Almendros proporcionando unas vides de entre 80 y 90 años, con una producción a nivel boutique donde sale su top cuvee tinto Ucedo. José Cereijo es un tipo rural, que vive apasionadamente del campo y la naturaleza. De hecho, ha convertido Gancedo en un proyecto sostenible con certificación ecológica y extremadamente respetuoso y cuidadoso de sus vides".

Agustín proviene de El Tiemblo, una parte de España muy conocida por sus vides milenarias de Garnacha. Creció con el vino casero de su abuelo, pero no fue hasta que llegó al Reino Unido en 2001 cuando comenzó a trabajar en restaurantes y decidió embarcarse en una carrera en el mundo del vino. Se abrió camino en varios restaurantes de Londres y hoteles de Oxford, terminando en el hotel de cinco estrellas Macdonald Randolph, donde pasó seis años. Ganó el concurso sobre “vinos de California” de The Academy Food & Wine en el Reino Unido, justo un año después de que también obtuviera el primer lugar en el 'Concurso de viticultores de Nueva Zelanda' de The Academy Food & Wine en el Reino Unido. Agustín también se ensució las manos en los viñedos pasando mucho tiempo con enólogos de Borgoña (Domaine Mongeard-Mugneret), Ribera del Duero (Bodegas Laveguilla) y Chianti Classico (Fattoria Le Corti Principe Corsini). Después de completar una etapa en 2011 en Fat Duck de Heston Blumenthal, Agustín se unió a Launceston Place en junio del mismo año como Head Sommelier. En 2012, también completó unas prácticas en el mundialmente famoso restaurante El Celler de Can Roca, con tres estrellas Michelin, en Girona (España). Ese mismo año, obtuvo el Diploma WSET y The Court of Master Sommelier Advanced. Actualmente, se prepara para convertirse en Master Sommelier. Agustín obtuvo prestigiosos premios por su carta de vinos, Tatler Best Wine List Award y The Best Award of Excellence de la revista Wine Spectator, premiando así su trabajo. Agustín estuvo al frente del programa de vinos del Four Seasons Hotel Madrid GL durante años. Ahora participa en diferentes proyectos como consultor de bebidas y especialista en vinos para los mejores restaurantes y hoteles de lujo, así como bodegas, además de viajar al extranjero para asistir como jurado a conferencias internacionales sobre vinos. En 2023, Agustín fue premiado como “Mejor Sumiller Español del Año” por la Revista Gourmet.