Rinocerontes Digitales; la comunidad de agencias de marketing que no teme al mercado

El auge del marketing digital en España ha provocado un incremento notable en el número de profesionales autónomos que se dedican a esta actividad. Sin embargo, la realidad detrás de abrir una "agencia de marketing digital" es mucho más desafiante de lo que parece. La feroz competencia, la presión fiscal y la dificultad para mantenerse actualizado en todas las áreas del sector hacen que entre el 10 % y el 20 % de las pequeñas empresas fracasen en su primer año, y solo el 49 % sobrevivan más de cuatro años. Esta situación revela la necesidad de servicios especializados de calidad en un mercado saturado por pequeñas agencias y profesionales independientes.

Ante el desafío del mercado, ha surgido una alternativa para todos aquellos profesionales del marketing digital que se sienten solos en su día a día y que pierden clientes ante la incapacidad, totalmente comprensible, de no poder llegar a todo, saber de todo ni mucho menos poder hacer frente a la inversión que requiere el contar con todas las herramientas y plataformas necesarias para llevar a cabo una estrategia de marketing digital exitosa para sus clientes.

Este salvavidas para las pequeñas agencias de marketing digital, no es otro que el poder unirse a una comunidad en la que todos sus profesionales, independientes entre sí, son capaces de remar en la misma dirección con el objetivo común de poder ofrecer un servicio integral de calidad a sus clientes, incrementando sus márgenes de negocio al aplicar un método de gestión y producción basado en la eficiencia.

Esta nueva fórmula se basa en redes de agencias especializadas que, mediante la colaboración, ofrecen servicios completos y personalizados a precios justos, democratizando el marketing digital. SERSEO Marketing, uno de los pioneros en esta iniciativa desde hace casi una década, ha desarrollado un modelo descentralizado y tecnológicamente avanzado, bajo una licencia de adhesión y suscripción mensual de marketing digital.

Una metodología que funciona tanto en su estructura interna como a la hora de llevar a cabo las estrategias de marketing para sus clientes y es que tal y como comenta Miguel Ángel Manrique Ordax, CMO y fundador de la organización. “Unirse a otros profesionales del sector cuando se ha emprendido en solitario tiene múltiples ventajas. Sobre todo si a lo que nos unimos como microempresa es a una organización que trabaje con el modelo DAO: una estructura descentralizada que trabaja por un objetivo común y está formada por profesionales especializados que se ofrecen apoyo entre ellos, intercambio de puntos de vista, colaboración en algunos proyectos pero sin perder la independencia de tener una empresa propia”.

Un nivel de acceso para cada agencia La comunidad cuenta con diferentes niveles de acceso que permite a los profesionales interesados en pertenecer a ella conocer a fondo la metodología de SERSEO Marketing y todo lo que puede aportar a su agencia para después tomar la decisión y de adquirir una de las limitadas licencias de agencia que la marca lanza al año.

Por eso, participar en el Programa de Alto Rendimiento (PAR) como miembro es un primer paso para conocer mejor el modelo de negocio y el método de trabajo. Un nivel de acceso que permite a quienes participen en él saber si la comunidad y su modelo de trabajo encaja con ellos a nivel profesional o no. Incorporarse al PAR permite, además, conocer los entresijos de la metodología y estructura de funcionamiento además de acceder a muchos de los recursos que se encuentran a disposición de las agencias asociadas.

Pero como se comentaba, existen grandes diferencias entre pertenecer al PAR de SERSEO Marketing o adquirir la licencia de Agencia. Para empezar, solo pueden hacerse con una de estas licencias aquellas agencias que han pasado el proceso previo de selección por parte del equipo de expansión dirigido por Alfredo Fernández, quien destaca “conocer el mercado, tener nociones de marketing digital y estar familiarizados con estrategias de marketing y con el trato al cliente” como algunos de los requisitos clave para acceder a una de las licencias.

Las agencias asociadas (aquellas con licencia) tienen acceso a todos los recursos como socios de pleno derecho: al uso de la marca, procesos de cualificación, uso de los recursos y herramientas, portales de clientes, metodología y equipo de producción (entre otras muchas cosas).

Ventajas exclusivas para agencias con licencia Certificación de agencia, acceso a dos meses de entrenamiento asistido que transformará finalmente a la agencia en una agencia asociada que pueda atender a clientes con el método y los recursos que la organización pone a disposición de sus miembros. Acceso a la Oficina del Kit Digital a través de la cual tener asesoramiento online en exclusiva para la ayuda con la comercialización y justificación del Kit Digital, posibilidad de trabajar a diario con la IA corporativa formada en el método y conocimiento de la empresa o asistencia técnica elaborada por mentores con experiencia en el despliegue de SETUP en clientes. Estas son solo algunas de las 46 ventajas exclusivas a las que pueden acceder aquellos con licencia asociada de SERSEO Marketing.

Una licencia que, a partir de junio de 2024, solo se podrá obtener tras 12 meses de pertenencia a la comunidad y requerirá la superación de una certificación específica.

Por eso, como se comentaba, el PAR es el primer paso para conseguir una agencia rentable, sólida y sostenible en el tiempo. Un plan de afiliación a la marca SERSEO Marketing que se renueva mes a mes y que permitirá a quienes participen en él ir reeducando su forma de trabajar en sus pequeñas agencias de marketing para alcanzar el objetivo final de convertirse en una agencia licenciada con todas las ventajas que esto supone.

Y es que al unirse a la comunidad de agencias de SERSEO Marketing, los profesionales aprenderán a gestionar una agencia de marketing digital eficiente y rentable, orientada al cliente y organizada. Experimentarán la satisfacción de brindar un servicio integral y de calidad, con ingresos mensuales continuos todo ello gracias a un método probado y a la utilización de las herramientas adecuadas. Agencias que se convertirán en negocios rentables y que lograrán eficiencia en el proceso y estarán en constante formación. Algo que, sin duda, les permitirá enfocarse en ofrecer un servicio excepcional sin preocupaciones adicionales.

Además, al asociarse con una marca nacional única, disfrutarán de inversiones continuas en formación, herramientas, recursos y publicidad, asegurando rentabilidad desde el primer año.

Sin lugar a dudas, una de las mejores elecciones para todas aquellas agencias diminutas que existen en el país y que, en realidad, son miles de emprendedores luchando en solitario deseando desarrollar su propia actividad y hacerse un hueco en el sector del marketing digital.