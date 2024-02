HangTen-Hnos. Berga se proclama campeón absoluto de las Barcelona Winter Series de J70

Ayer domingo concluyó en la ciudad Condal el quinto y último evento de las International Barcelona Winter Series de J70 que ha sido todo un éxito, con un total de 34 mangas disputadas y cinco series mensuales que empezaron en octubre de 2023. La participación extranjera ha sido bastante destacada con un total de 20 equipos provenientes de Inglaterra, Alemania, Suiza, Francia, Estados Unidos, Austria, Ucrania y España.

A esta quinta serie acudía desde el Chicago Yacht Club uno de los equipos punteros a nivel mundial como es Rowdy de Rich Witzel y con el español Carlos Robles a la táctica. Los americanos no defraudaban y empezaban siendo líderes tras la primera jornada del viernes, con dos primeros puestos y un tercero. Muy de cerca, a tan solo un punto, le seguía el español Noticia del RCN de Barcelona de Luis. M. Cabiedes, con tres segundos puestos. Mientras que el podio lo cerraba el canario Jorge M. Doreste con su HangTen-Hnos. Berga tras cerrar el día con un 6, 3 y 1.

La primera jornada estuvo caracterizada por unas duras condiciones de viento y mar. Se superaron los 25 nudos de intensidad y las olas de más de metro y medio, hicieron esforzarse al máximo a todos los participantes. Las imágenes fueron espectaculares, tanto de los impresionantes planeos en los que los J70 sobrepasaban los 15 y 16 nudos de velocidad como las frecuentes volcadas que se vieron en el campo de regatas. Tras este primer exigente día de regatas, los equipos afrontaban la segunda jornada con una meteorología complicada. El frío no se ausentó en ningún momento y el viento, a pesar de disminuir du intensidad hasta los 12-14 nudos soplaba caprichosamente con muchos roles entre el 270º y el 320º, finalizando la tercera manga del día con unos escasos 4-5 nudos.

En los puestos de cabeza se mantenían los americanos del Rowdy, con un tercero, un primero y un segundo. Lo que significaba que tras el descarte apuntaban en su casillero un total de 8 puntos. Seguidos en segunda posición de nuevo por Noticia que sumaba 11 puntos. Y a tan solo 2 puntos seguía ocupando el tercer cajón del podio HangTen-Hnos. Berga tras un 1º, 4º y 4º.

En el último día de competición, el viento volvía a exigir al máximo a los regatistas y en el campo de regatas se midieron rachas que superaron sobradamente los 22 nudos de intensidad. Era Luis M. Cabiedes quien mejores resultados hacía con un 3º, 1º y 3º, mientras que el americano Rowdy pinchaba en los puestos de cabeza con un 4º, 7º y 7º, lo que le costaría el triunfo final de la serie. También se mostró muy regular HangTen-Hnos. Berga con un 5º y dos 2º, consiguiendo así terminar empatados en la clasificación final del evento con los americanos a 22 puntos mientras que el campeón era Noticia con 18 puntos. En cuarta posición terminaba la joven mallorquina María Bover en una de sus primeras regatas en la clase, y los canarios del Monjo-Tropicfeel eran quintos tras una buena remontada en la última jornada, que les permitió maquillar sus resultados del primer día.

En la clasificación acumulada de estas International Barcelona Winter Series, eran los jóvenes del HangTen-Hnos. Berga liderados por Jorge Martínez Doreste quienes se proclamaban campeones y demostraban haber sido el equipo más potente, puesto que nunca se bajaron del liderato de la clasificación global y siempre estuvieron en el podio en las clasificaciones de cada serie. Tras los resultados del último evento, Noticia escalaba hasta la segunda plaza y Monjo-Tropicfeel ocupada el tercer cajón. Cabe destacar que tanto Noticia como Monjo-Tropicfeel no pudieron navegar en el primer evento de octubre y acumulaban 6 DNC (no salidos) y un lastre de 114 puntos.

A partir de ahora la temporada de J70 en Barcelona, se intensifica y dentro de dos semanas se disputará el primero de los tres eventos de la Spring J70 Barcelona Regatta. Coincidiendo con el segundo evento tendrá lugar el Campeonato de España de J70 y en mayo habrá dos regatas más, terminando con el Trofeo Conde Godó, una de las citas náuticas más importantes del litoral mediterráneo.