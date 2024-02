Un paso necesario para la competitividad. Digitalización de empresas con Agencia CDI

La rápida evolución tecnológica en el ámbito de los negocios ha hecho que la digitalización sea un elemento fundamental para alcanzar la competitividad empresarial.

En este sentido, la transformación digital se presenta como un proceso necesario que redefine la forma en la que las organizaciones funcionan y prosperan. Una prueba de ello son la mejora de la eficiencia operativa y la optimización de la experiencia del usuario.

Actualmente, por medio de un agente digitalizador, como la Agencia CDI, se puede solicitar la ayuda del programa conocido como Kit Digital para la digitalización de empresas, un programa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Un proceso estratégico en el mundo digital La transformación digital es un proceso de cambio estratégico que consiste en aplicar las nuevas tecnologías a todos los procesos. Esto aporta beneficios a las empresas, como: la mejora de la eficiencia operativa, optimización de la experiencia del cliente, acceso a nuevos segmentos del mercado y mayor competitividad, entre otros. Es decir, se trata de un cambio centrado en la eficiencia, la productividad, la reducción de costes y la sostenibilidad.

Por otra parte, los empleados también se ven beneficiados. Esto se debe a que optimiza el trabajo a todos los miembros y áreas de la organización.

A pesar de sus beneficios, es importante destacar que afrontarlo no resulta sencillo para muchas organizaciones porque requiere incorporar una serie de cambios y cierta inversión de dinero y tiempo. Además, es importante buscar las herramientas tecnológicas adecuadas e implementarlas de la forma más natural posible.

En estos casos, para hacer frente a los retos de esta transición, lo más recomendable es contar con la asistencia de un agente digitalizador aprobado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como la Agencia CDI, que ya ha asesorado a más de 100 empresas para acceder al programa Kit Digital.

El kit para la digitalización de empresas El kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España para la digitalización de microempresas, pymes y autónomos españoles. Con esta iniciativa se busca ayudar a las empresas a desarrollarse plenamente a través de los beneficios que ofrece el ciberespacio para la actividad económica. Gracias a esta subvención, los beneficiarios pueden acceder a diversas fórmulas para mejorar sus procesos operativos, y será posible acceder a ella hasta final de 2024.

Entre los beneficios que esta subvención ofrece a la dinámica empresarial se encuentran: la creación y mejora de sitios web, gestión de clientes y procesos, comercio electrónico, así como servicios y herramientas de oficina virtual entre otros.

Aún quedan muchos empresarios y autónomos que no han entrado en el mundo digital. En estos casos, contactar con los servicios de un agente digitalizador como la Agencia CDI les permitirá acceder a herramientas de crecimiento 100 % útiles y servicios en un mercado que pasa las fronteras físicas y se adentra en la globalidad del ciberespacio.