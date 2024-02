Global Training Aviation, especialistas en el sector de la formación aeronáutica para pilotos

Llevar un avión no es una tarea sencilla, sino que requiere de una ardua capacitación, la cual se lleva adelante mediante una formación aeronaútica integral y segura.

Esta formación aeronáutica se debe realizar en un sitio de experiencia y vocación de servicio, siendo Global Training Aviation uno de los más destacados a nivel mundial.

GTA es una empresa líder en el sector de la formación aeronáutica para pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros porque implementa una novedosa metodología de trabajo tanto en la parte práctica como en la teoría.

Las ventajas de la formación aeronáutica de Global Training Aviation La formación aeronáutica de Global Training Aviation destaca por ofrecer a líneas aéreas, pilotos y tripulantes de cabina una serie de programas de capacitación profesional e individual flexibles y confiables. Son más de 1200 estudiantes los que asisten anualmente a estos programas que siguen los estándares de seguridad de la OACI.

Esta formación aeronáutica ofrece más de 32.000 horas de vuelo de entrenamiento por año a través de propios simuladores de vuelo de la compañía. Estos aparatos están avalados por EASA FSTD, garantizando seriedad y profesionalismo.

Cada acción que ejecutan los instructores se encuentra aprobada por distintos organismos nacionales e internacionales de aviación y un equipo de trabajo enfocado en brindar un servicio sólido y eficiente.

Al estar asociada a Indra, una de las compañías líderes en fabricación de simuladores, GTA ha ganado prestigio en el sector de la formación aeronáutica, teniendo en cuenta que sus equipos de simulación de última generación proporcionan un aprendizaje mucho fluido y profesional.

¿Por qué es importante acceder a una formación aeronáutica avalada por autoridades de aviación civil? Teniendo en cuenta que volar representa una gran responsabilidad, resulta preciso que quienes desean acceder a una formación aeronáutica lo hagan en sitios y compañías avaladas por autoridades nacionales e internacionales de aviación civil.

Si esto no ocurre, no solo que no se cumple con la ley, sino que el riesgo de sufrir un accidente aumenta de forma considerable. Por esta razón, los centros de formación aeronáutica de Global Training Aviation han cobrado protagonismo en los últimos años, promoviendo una original metodología didáctica, con estandarización de entrenamientos y un uso adecuado de los sistemas de simulación de alta tecnología.

La compañía GTA dispone de sedes en España, Indonesia y Colombia y cuenta con la autorización pertinente de las autoridades de aviación civil de DGCA India e Indonesia, Aerocivil Colombia, CAA Siria, entre otros organismos importantes.

Con más de 20 años de experiencia, Global Training Aviation se presenta como una empresa líder en el sector de la formación aeronáutica para pilotos, garantizando seguridad, profesionalismo y calidad en el aprendizaje.