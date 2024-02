BrandsXpansion explora oportunidades en Estados Unidos; una inmersión estratégica con capital en Los Ángeles

BrandsXpansion acelera su estrategia en los Estados Unidos con una inmersión en Los Ángeles En un sector tan competitivo como es el de alimentación, hay pocas formas de continuar con un crecimiento firme y exponencial como el que BrandsXpansion consolida con su apuesta definitiva en Estados Unidos.

En un panorama donde el sector de snacks ha experimentado un crecimiento exponencial, Estados Unidos destaca como uno de los mercados más dinámicos y de rápido crecimiento. Según datos recientes, el consumo de snacks en Estados Unidos ha alcanzado niveles sin precedentes, con una tendencia al alza en la preferencia por opciones saludables y convenientes. Esta tendencia se ve impulsada por el estilo de vida acelerado de los consumidores estadounidenses, que buscan opciones que se adapten a sus agendas ocupadas sin comprometer la calidad o el sabor.

Esta empresa murciana, que continúa con el desarrollo de mercados tras instaurar oficinas en España, Corea del Sur, Bélgica y Japón, llega a Estados Unidos con paso firme. Dicho avance se da gracias a la elección de Los Ángeles como centro de operaciones para una inmersión estratégica, lo que no es casualidad. La ciudad, conocida por su diversidad cultural y su vibrante escena de alimentos y bebidas, ofrece un entorno ideal para la exploración y el desarrollo de nuevas estrategias comerciales. Además, su posición como un importante centro de innovación y tendencias de consumo la convierte en el lugar perfecto para que BrandsXpansion conecte con ideas clave del consumidor y entienda sus preferencias en profundidad.

Por medio de este crecimiento, la empresa busca posicionar sus marcas y productos 'Made in Spain' dentro de diversos mercados regionales, y así potenciar el desarrollo, tanto a nivel local como nacional, con estrategias comerciales que permitan consolidar un crecimiento vertiginoso. Desde la compañía aseguran que la incursión en Estados Unidos supone un paso alineado a las altas expectativas de crecimiento y desarrollo que la organización continuará experimentando durante los próximos años. Después de haber cerrado acuerdos de exclusividad para la fabricación y comercialización en Europa y Asia de importantes proyectos como RapSnacks, continuará con el desarrollo de nuevas e interesantes oportunidades que le permitan consolidarse como un referente en el sector.

Para empresas como BrandsXpansion, la oportunidad de ingresar al mercado estadounidense no solo representa un nuevo territorio para conquistar, sino también una ventana de oportunidad para impulsar la innovación y la excelencia en la oferta de productos. Con una demanda de mayor variedad de snacks, existe un espacio significativo para que las marcas destaquen ofreciendo opciones que no solo satisfagan los antojos de los consumidores, sino que también se alineen con sus estilos de vida.