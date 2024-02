El modelo inmobiliario de colaboración entre agencias de la isla, por Portal Menorca

El mercado inmobiliario en Menorca ha atravesado un período de auge en los últimos años. Ha vivido una alta demanda de propiedades proveniente de extranjeros, principalmente, que están en busca de disfrutar de unas vacaciones en la isla o quieren quedarse en la isla de forma definitiva.

En este contexto, contar con un asesoramiento especializado en materia inmobiliaria resulta fundamental para las personas que desean comprar casa en Menorca.

Para ello, Portal Menorca fue creado en 2013 con el objetivo de innovar en un mercado cada vez más cambiante y competitivo, a través de colaboraciones entre agencias inmobiliarias locales. Así, este grupo formado por 6 firmas puede prestar servicio en toda la isla, mediante el trabajo de una red de más de 30 profesionales.

¿Cómo surgió la idea de asociarse entre varias agencias para crear Portal Menorca?

En 2013, se detectó la oportunidad y también la necesidad de establecer ciertas colaboraciones entre agencias que, si bien ya se daban de manera puntual en alguna operación conjunta, ayudaran a dar mejor servicio a clientes y conseguir así mejores resultados tanto para compradores como a vendedores. ¿Cómo? Por un lado, accediendo a mayor número de compradores potenciales, y por otro, accediendo a una cartera de propiedades en venta compartidas mucho más amplia con la que dar mejor respuesta a diferentes necesidades o perfiles.

¿Cuáles son las principales ventajas de aplicar un sistema Multiple Listing Service (MLS) en relación con el sistema tradicional que utilizan las otras inmobiliarias en Menorca?

Principalmente, nuestra colaboración se basa en compartir la cartera de propiedades a la venta y así poder cruzar, con mayor garantía de éxito propiedades con compradores de las diferentes agencias. Para el vendedor, la ventaja principal reside en que poniendo su propiedad a la venta con una agencia del grupo puede tener acceso, mediante un único interlocutor/agencia, a más compradores potenciales, así como realizar un marketing más amplio por cada una de las agencias del grupo (web, redes sociales, portales inmobiliarios, etc.). Todas estas operaciones conjuntas o colaboraciones se hacen siguiendo un proceso y protocolo establecido, con la máxima transparencia, profesionalidad y honestidad entre todas las agencias del grupo. Esto nos garantiza poder seguir escalando, creciendo y fortaleciendo sinergias.

Actualmente, la red está compuesta por la unión de 6 agencias, ¿tienen en mente sumar a más agencias o este es el número perfecto para la red?

El Grupo Portal Menorca no es para nada un grupo cerrado e inamovible; de hecho en 2013 fueron 4 agencias las que se unieron para crearlo y fue en 2017 cuando 2 agencias locales más se unieron (Menorcainperson ubicada en Ciutadella y Fincas Sunshine en Es Mercadal). Esto quiere decir que, siempre que sea positivo para el grupo y para los clientes de cada agencia (tanto compradores como vendedores) seguiremos buscando las maneras de mejorar o ampliar colaboraciones. Para nosotros es muy importante, sin embargo, la confianza, la honestidad y la transparencia en toda actividad. Es la base de nuestro éxito y es algo que no se quiere poner en riesgo.

¿Cómo se explica el auge del mercado inmobiliario que ha caracterizado a Menorca en los últimos años?

Muchos son los factores que pueden ayudar a explicar este crecimiento de la popularidad de la isla y el auge del mercado inmobiliario. Por un lado, una mayor visibilidad de Menorca en los medios de ciertos países, por ejemplo, en Francia, a la vez que un mayor y mejor nivel de protección y cuidado de la isla y sus recursos en comparación a otros destinos y por qué no decirlo, unos precios de vivienda (en algunos segmentos de mercado como el de "lujo") relativamente más económicos que los que se pueden encontrar en otras islas, como por ejemplo Mallorca o Ibiza. Además, algunos cambios surgidos en la sociedad, principalmente durante y tras la pandemia, como puede ser el teletrabajo, o incluso la mejora en las conexiones de la isla con la península también han favorecido este creciente interés por la isla. La suma de todos estos factores (entre otros), explican el creciente interés en adquirir una propiedad en la isla, ya sea para residir de forma permanente, pasar largas temporadas en la isla o incluso para pasar el verano y utilizarla como inversión (alquiler turístico) el resto del tiempo.

¿Qué acciones han implementado y piensan implementar para mejorar la calidad del servicio al cliente y adaptarse a sus demandas?

Lo más importante ha sido construir un ecosistema de trabajo que nos permita compartir cierta información entre agencias sin vulnerar los derechos y la privacidad de datos de los clientes. Utilizar un CRM que nos permitiera esta flexibilidad ha sido un reto en el que seguimos trabajando día a día. Asimismo, repartir entre las agencias la responsabilidad de dar un buen servicio al cliente bajo la marca de Portal Menorca como grupo también fue una de las máximas que se consiguieron, creando protocolos y definiendo procesos que simplificarán mucho la vida a nuestros clientes (tanto compradores como vendedores). De igual forma, y manteniendo unos límites, intentamos adaptarnos a las necesidades y situaciones de nuestros clientes como puede ser la realización de visitas virtuales para aquell@s que no pueden estar presencialmente en la isla, pero desean conocer alguna propiedad, o simplemente adaptándonos a horarios diferentes al de nuestras oficinas. Llegamos donde haga falta con tal de ofrecer un buen servicio al cliente final.

¿Cuáles son sus expectativas acerca del futuro del mercado inmobiliario en Menorca?

Es cierto que vienen tiempos de cierta estabilización del mercado, pero en absoluto un retroceso o el inicio de una burbuja inmobiliaria como algunos han querido vaticinar. Seguramente la falta de producto disponible que poner a la venta sea la mayor limitación actual a la que nos enfrentamos y ello, junto a elevados tipos de interés, sea el causante de que los precios se estabilicen pero no desciendan. Siempre va a haber compradores potenciales (seguramente extranjeros) con el poder adquisitivo y una situación económica suficientemente positiva que les permita acceder a una vivienda en la isla. El reto, sobre todo para las instituciones locales, será encontrar la fórmula para favorecer o por lo menos no reducir más el acceso a la vivienda para el mercado local.

Con oficinas en Ciutadella, Es Mercadal, Mahón y Sant Lluís, y un equipo multidisciplinar de especialistas cualificados y con un amplio conocimiento del sector inmobiliario de Menorca, Portal Menorca ha demostrado, a lo largo de sus más de 10 años de existencia, cómo las colaboraciones entre agencias sirven para proporcionar a los clientes un servicio personalizado y de alta calidad, desde el principio hasta el final del proceso de compraventa.