MA’S Events: innovación y experiencia en la organización de eventos corporativos en Valencia

MA’S events se especializa en la creación y gestión de eventos corporativos de vanguardia, así como en la provisión de servicios audiovisuales, sonido e iluminación MA’S events, es especialista en la creación y gestión de eventos corporativos de vanguardia, así como en la provisión de servicios audiovisuales, sonido e iluminación. Con sede en Valencia y más de 20 años de experiencia, son pioneros en la creación y producción de eventos que dejan una huella imborrable.

MA’S events desarrolla la producción integral de eventos corporativos, atendiendo tanto a empresas privadas como a instituciones públicas. La propuesta central engloba la gestión completa de eventos corporativos, haciendo uso de recursos internos que incluyen servicios de última generación en audiovisual, sonido, iluminación y visuales, respaldados por un equipo altamente cualificado.

La misión es simple, pero poderosa: hacer un trabajo tan excepcional que los clientes no duden en volver a contratar. No solo se organiza eventos, sino que también se forma una familia de personas apasionadas por los eventos corporativos. En MA’S events hay equipo humano comprometido en cada detalle para lograr la excelencia en cada proyecto.

Desde la producción integral hasta la sonorización, iluminación, gestión técnica, servicio de mapping, hologramas y más. Soluciones integrales para todos los aspectos de cualquier evento en Valencia y alrededores. Además de los servicios de producción para eventos, también se ofrece un extenso catálogo de alquiler de equipos, como pantallas LED, Totems digitales, mobiliaro para eventos, etc. Una amplia gama de opciones para personalizar cualquier evento según las necesidades del cliente.

MA’S events cuenta con acceso a los mejores espacios en la ciudad de Valencia, adaptándolos a la medida de cada evento, siempre comprometidos en superar las expectativas del cliente, proporcionando soluciones personalizadas que reflejen la singularidad de cada ocasión.

Organización de eventos corporativos:

Entre los servicios se destaca la organización de eventos corporativos. Desde congresos y jornadas hasta inauguraciones de espacios, el objetivo de MA’S events es construir experiencias memorables para la audiencia.

Congresos y jornadas:

Desde la conceptualización hasta la ejecución son especialistas en la organización de congresos y jornadas que fusionan a la perfección profesionalismo y dinamismo. Para la organización de congresos, jornadas y eventos se cuida cada detalle para garantizar el éxito del evento corporativo.

Eventos tecnológicos: mapping y hologramas:

En un mundo cada vez más digital, MA’S events está a la vanguardia de la tecnología. Se ofrecen experiencias visuales únicas mediante proyecciones de mapping y hologramas, que hacen que el evento corporativo deje huella e impacto visual.

Inauguración de espacios:

La inauguración de espacios es un evento digno de recordar. Desde la planificación meticulosa hasta la ejecución final, la experiencia en la organización de eventos se refleja en la creación de un ambiente que trasmita la identidad y el propósito de la marca.

Cenas de gala y presentaciones de producto:

Se organizan cenas de gala que trascienden lo convencional, aportando un toque de diseño, elegancia y sofisticación. Las presentaciones de producto son experiencias cautivadoras que destacan las características únicas de la marca.

Entretenimiento para eventos:

Desde artistas de renombre hasta actuaciones personalizadas, se proporciona entretenimiento que complementa y realza la atmósfera de los eventos. La organización de eventos y el cuidado de cada detalle son el sello distintivo para asegurar una experiencia que sobresalga.

Grabación de eventos en streaming:

MA’S events se adapta a las demandas de hoy en día, ofreciendo servicios de grabación de eventos en streaming. Los eventos organizados por MA’S events pueden llegar a audiencias globales, permitiendo una participación sin fronteras.

Alquiler de material para eventos

MA´S events cuenta con el equipamiento técnico completo para cada evento corporativo. Desde sonido e iluminación hasta proyección audiovisual, cañones de humo, cabina de dj, etc. Una producción impecable que potencia cada aspecto del evento.

Organización de bodas premium

MA’S events también se especializa en la sonorización y entretenimiento para bodas. Todo lo necesario para hacer de la boda un día memorable: sonorización de la ceremonia, grupos de directo para cóctel, discomóvil premium con Djs, efectos especiales, equipos de animación, etc.

En MA’S events la comunicación es fundamental y constante. Se crea un plan detallado que cubra todos los aspectos del evento corporativo, con metas concretas y el equipo necesario para su éxito.

