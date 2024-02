Conocer las auroras boreales y otros encantos de Islandia con los tours organizados de Aldu Experience en marzo

Cualquier persona que le guste viajar debe conocer Islandia.

Un lugar que se caracteriza por su espectacular paisaje con volcanes, géiseres, termas y campos de lava, un destino que tiene todo aquello nunca visto en otros tantos sitios e inimaginable para muchos.

En este país nórdico, los planes a realizar son infinitos, se puede disfrutar tanto de una excursión por un glaciar, como de un ascenso a un volcán o un relajante baño geotermal, además de conocer de cerca y en primera persona la cultura local de su población. Todas estas experiencias ya hacen especial la visita a Islandia, pero si hay algo extraordinario que buscan los turistas que eligen este destino, esto no es otra cosa que las auroras boreales, un auténtico espectáculo visual e inolvidable para las personas que pueden llegar a presenciarlas.

Una oportunidad única que no se puede dejar escapar La temporada de invierno es la mejor para poder cazar algunas de estas auroras boreales, concretamente, en los meses comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo. Y para poder disfrutar de estas, la mejor opción es contratar un viaje organizado como el que ofrece la agencia Aldu Experience, con la garantía de que todo irá sobre ruedas sin tener que preocuparse de la logística ni de la planificación, únicamente de disfrutar de todo aquello que regala Islandia a sus visitantes.

Quienes no se quieran perder este espectáculo de la naturaleza, deben saber que la agencia aún cuenta con algunas plazas libres para sus tours de los días 2-9 de marzo y 23-30 de marzo (Aurora Boreal Islandia Semana Santa), últimas fechas para poder ser testigo de este espectáculo en su máximo esplendor hasta finales de año, cuando se vuelven a dejar ver en los cielos.

¿Qué se puede ver en el Tour Aurora Boreal? El Tour Aurora Boreal organizado por Aldu Experience se desarrolla en grupos reducidos de entre 6 y un máximo de 12 personas, con guías locales titulados durante todos los días, con amplia experiencia y de habla hispana, donde el trato cercano y personal con cada viajero es fundamental. Es importante recordar que este tour, aunque está concebido para ver el cielo iluminado de color por las auroras, también permite conocer el paisaje de esta isla en pleno invierno, momento en el que alcanza su máximo esplendor. Por eso, entre otras paradas, los viajeros podrán descubrir lugares tan especiales como el Parque Nacional de Þingvellir, el área geotermal de Geysir, algunas de las cascadas más icónicas del país, como Gullfoss o Skógafoss; playas volcánicas de arena negra y volcanes como Hekla y Eyjafjallajökull, y la laguna glaciar de Jökursárlón con sus impresionantes icebergs y vistas sobre el glaciar. El itinerario detallado se puede consultar en la página web de Aldu Experience, también lo que incluye y no incluye el precio cerrado por persona. También disponen de un formulario en su página web para que quienes estén interesados en esta aventura, puedan trasladarles todas aquellas dudas que tengan sobre el tour.

Islandia es un destino donde quienes vayan podrán disfrutar de los fenómenos más especiales e impresionantes que regala la naturaleza en estado puro. Cascadas, volcanes, géiseres, playas de arena negra, glaciares... todo eso y mucho más, se encontrará en Islandia, en un tour con todo planificado y en el que solo queda disfrutar como el que ofrecen desde Aldu Experience.