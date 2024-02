Clínica Marta Solà y el efecto de hidroxiapatita cálcica, el relleno dérmico para un increíble efecto lifting

En la sociedad actual, la medicina estética ha ganado relevancia.

Esta es una rama de la medicina que se ocupa de la belleza y la salud. Desde tiempos antiguos, se han aplicado técnicas para realzar la imagen y el bienestar, tanto en mujeres como en hombres.

A través de procedimientos médicos no invasivos, entre ellos, los tratamientos de rejuvenecimiento facial, la depilación láser, los rellenos dérmicos como la hidroxiapatita cálcica y los tratamientos corporales, los individuos pueden mejorar la apariencia sin recurrir a cirugías mayores ni anestesia general.

Cada vez más personas buscan estas intervenciones para sentirse mejor consigo mismas y mantener una apariencia saludable. Para lograr sus objetivos acuden a lugares especializados como Clínica Marta Solà, ubicada en Granollers (Barcelona)

La hidroxiapatita cálcica es uno de los tratamientos estrella de la medicina estética Las personas que ya tienen más de 30 años le dan máxima prioridad a la búsqueda de procedimientos para prevenir o detener los signos de envejecimiento. Afortunadamente, en el mercado hay una infinidad de métodos como los rellenos dérmicos, entre los que destaca la hidroxiapatita cálcica.

La hidroxiapatita cálcica se considera un tratamiento de última generación compuesto por microesferas de calcio (componente que se encuentra de manera natural en el organismo), el cual se coloca a través de infiltraciones. Una vez que el organismo recibe estos compuestos reabsorbibles, se estimula la producción de colágeno y elastina recuperando así la firmeza de la piel.

Esta metodología estética, la cual se debe dejar en manos de especialistas y que ofrece un maravilloso efecto lifting, tiene la gran ventaja de ser prácticamente indolora y de rápida aplicación, ya que se coloca en un tiempo aproximado de entre 20 y 30 minutos. Los resultados son visibles después de la primera aplicación y los individuos pueden disfrutarlos durante varios meses.

El tratamiento se coloca principalmente en el área del rostro, pero también puede ayudarnos en otras zonas que también se vean afectadas como son: el cuello, manos, brazos, abdomen y piernas.

Ventajas del tratamiento Uno de los grandes beneficios del tratamiento en cuestión es que no es invasivo, ya que no se trata de una cirugía. Además, destaca por su poder de reducir las arrugas, las líneas de expresión, los surcos y los pliegues.

A su vez, mejora la elasticidad de la piel, define el contorno y remodela el óvalo facial. No obstante, esto va a depender de los requerimientos de cada paciente y de las recomendaciones del especialista.

La hidroxiapatita cálcica es de muy bajo riesgo y no tiene efectos secundarios, lo que significa que las personas que se la apliquen podrán hacer sus actividades cotidianas con total normalidad.

Sin duda, los rellenos dérmicos son grandes aliados para los que desean verse jóvenes a pesar del inclemente paso del tiempo.