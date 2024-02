Los últimos descubrimientos de la neurociencia. Los beneficios de las actividades formativas para empresas en la naturaleza

Una tendencia que se está imponiendo tanto entre niños como entre adultos son las actividades formativas en la naturaleza.

Con respecto a esto último, distintas empresas están organizando entrenamientos o cursos al aire libre en un ambiente completamente distintos al del entorno laboral habitual. En cuanto a los niños, distintas investigaciones han demostrado que los espacios naturales permiten aumentar el nivel de actividad física, mejorando las capacidades psicomotoras y reduciendo tanto el estrés como la ansiedad, entre otros beneficios.

En cualquier de los dos casos es posible recurrir a las instalaciones que la empresa No Name Sport posee en Tres Cantos, a diez minutos de Madrid. En particular, esta compañía se especializa en la organización de actividades en la naturaleza de distinta índole. Estas pueden ser deportivas, de ocio, culturales o formativas. Además, su equipo de trabajo promueve la práctica de múltiples deportes alternativos.

Actividades formativas para empresas en la naturaleza con No Name Sports Este tipo de eventos suele ser divertidos para los trabajadores de una empresa. Además, es una manera de cortar con la rutina laboral y de obtener múltiples beneficios individuales y grupales. Por ejemplo, este tipo de actividades fomenta la creatividad de los empleados y el surgimiento de liderazgos. Asimismo, al tener que cumplir con metas grupales es necesario que cada miembro del equipo emplee sus habilidades y reconozca sus límites.

Al mismo tiempo, se trata de una manera de incentivar las conexiones emocionales para fortalecer equipos de trabajo. Además, estas actividades permiten mejorar la productividad, ya que dotan de energía y ánimo a un equipo de trabajo. Por otro lado, si se incluye la realización de ejercicios físicos, la salud de los trabajadores puede mejorar en varios aspectos.

Team building para empresas en No Name Sports Esta empresa también destaca por la posibilidad de organizar distintas actividades de team building que se adaptan a las necesidades de cada compañía. Por ejemplo, en No Name Sports es posible llevar a cabo juegos dinámicos como paintball, los Juegos del Hambre y distintas dinámicas de supervivencia.

Para desarrollar estas actividades, esta organización cuenta con un entorno al aire libre que resulta excepcional. En todos los casos, el propósito es que los equipos de trabajo puedan llegar a su máximo potencial para resolver problemas y alcanzar distintos retos.

Este espacio en la naturaleza también está disponible para la realización de actividades de ocio. De la misma manera que el team building, estas propuestas sirven para afianzar vínculos y mejorar la confianza entre compañeros.

En No Name Sports, una empresa puede organizar actividades formativas, de team building o de ocio en la naturaleza para potenciar a sus equipos de trabajo. En todos los casos, es posible generar una mejoría en el rendimiento laboral.