Sacarle provecho a la primavera. Recomendaciones para la Semana de la Primavera y el Día del Padre en Amazon

Una vez finalizadas las fiestas y ya acabando la cuesta de enero – febrero, comienza el momento de los eventos en el mundo del retail. En este sentido, hay que diferenciar entre eventos generalistas (eventos que se celebran en todo el mundo) y eventos específicos (que se celebran porque los ha creado un marketplace o un retail específico) que solo se llevan a cabo en ese distribuidor o cadena.

En este primer trimestre del año, hay eventos generalistas como El Día de San Valentin, El Día del Padre o St.Patricks y eventos específicos como La Semana de la Primavera en Amazon. Los e-commerce o vendedores online no solo deben de tenerlos en cuenta en sus planificaciones anuales, sino también trabajarlos bien si es que quieren sacar buen provecho de ellos.

Amazing, agencia de marketing en Amazon, sabe bien que estos eventos son cruciales, que deben prepararse con antelación y que tienen que llevar una estrategia específica para explotarlos al máximo, bien sea un evento generalista como un evento específico de Amazon. Por ello, en este artículo ofrecen recomendaciones para alcanzar el éxito.

Hay que comenzar con el próximo evento generalista relevante: El Día del Padre. Un evento que no se celebra en todos los lugares el mismo día (en USA es en el mes de junio) y que en España se celebra el 18 de marzo. Un evento muy relevante para determinados productos (por ejemplo, las fragancias de hombre) pero en el que también pueden sacar provecho otros vendedores de otras tipologías de producto si enfocan bien sus estrategias y se centran en sacar provecho del aumento de tráfico y visitas a los comercios online. Amazing, como especialista en Amazon, ofrece estas recomendaciones:

Definir unas buenas promociones para atraer la atención del consumidor.

En Amazon, las promociones vienen destacadas en las fichas de producto y son una buena llamada de atención al consumidor para que consideren nuestro producto. En Amazon, se cuenta con diversidad de tipología de promociones que permiten combinarlas en función de la estrategia y objetivos.

Preparar el catálogo de productos para el evento.

Es muy relevante que si se va a trabajar para atraer tráfico a las fichas de producto, cuando el consumidor llegue a ellas, se encuentre un producto con buenas imágenes, buen contenido, buenas descripciones y, evidentemente, un buen precio. La idea es que el consumidor ejecute la compra y para ello, hay que ponerle todo de la mejor forma posible para que no decida visitar a nuestra competencia.

Una vez realizada la previsión de la demanda que los productos van a tener, enviar cuanto antes el inventario a Amazon (si es que si se está usando la logística de Amazon) y si es el vendedor quien realiza los envíos, bloquear suficiente stock de los productos en los almacenes para que cuando llegue el momento pueda cumplir con los pedidos.

Mínimo 2-3 semanas antes, ya se debería de activar las campañas de publicidad en Amazon. En Amazon se pueden hacer campañas en la plataforma de Sponsored Ads, que son las que impactan dentro del marketplace y las que pueden activar aquellos vendedores que venden producto en Amazon y en la plataforma de DSP cuyo objetivo es o bien atraer al público de fuera de Amazon a que entre en Amazon y ejecute la compra o bien redirigir tráfico al propio e-commerce impactando a los usuarios bajo las audiencias propias de Amazon. En esta opción, realizar las campañas bajo una agencia como Amazing, Advanced Partner de Amazon, es clave para poder explotar al máximo todas las posibilidades de la plataforma publicitaria.

Entrando a comentar el evento del primer trimestre más relevante de Amazon – La Semana de la Primavera o Spring Week – hay que ponerse ya con la preparación si es que todavía no se ha hecho y, al igual que en el caso anterior, aprovechar el aumento de tráfico que tanto en las semanas previas como en la semana concreta aumenta considerablemente en Amazon. En este evento, los productos de exterior, productos de jardín y bricolaje, productos de decoración o incluso productos de protección al sol, son muy buscados y muy comprados por la temporalidad. Si bien los puntos comentados anteriormente si o sí hay que llevarlos a cabo, especificamos algunos matices o diferencias relevantes:

La Spring Week es un evento que se celebra los mismos días en todo el mundo. Este año 2024 se celebrará justo antes de la Semana Santa. Si eres un vendedor que oferta sus productos en Europa, Mexico, USA u otra zona donde Amazon esté establecido, la importancia del stock y la disponibilidad de producto en el momento del evento es lo primero que hay que dejar resuelto. Estudiar la demanda, el histórico de los productos durante el evento del año anterior, y llevar a cabo una estimación realista de lo que se considera que se va a poder vender. Si se quiere cubrir la demanda sin problemas, hay que enviar a Amazon un 10-15% más de producto.

Las fichas de detalle de los productos tienen que estar impecables. Además de vigilar las fotos, título, buenas descripciones etc., hay que estudiar bien las keywords que hay que incluir específicas para el evento y aprovechar la novedad anunciada hace solo un par de semanas en cuanto a la ampliación de caracteres en las backend keywords de la ficha de producto.

La Brand Store se puede adaptar con imágenes del evento y además se puede abrir una pestaña para incluir los productos en oferta durante esos días. Hay que ubicar los productos en el orden de importancia que consideres y no olvidarse de que los buyline de la ficha de detalle funcionen correctamente.

Las promociones serán fundamentales de nuevo, pero ¡que no cunda el pánico! Hay que analizar bien vuestro catálogo, las categorías donde compiten, qué hace la competencia directa, qué funcionó el año anterior y qué no, qué productos son los atractivos que pueden servir como punta de lanza y con todo ello aplicar la promoción más oportuna.

Y una vez se tenga todo listo, hay que inyectar la gasolina correspondiente con la publicidad. Aquí lo recomendable es usar las plataformas nativas de publicidad de Amazon – que son las que mejor funcionan para el objetivo del evento. Definir una buena estrategia, aplicar lo que funcionó en el evento del año anterior, distribuir bien el Budget en las estrategias adhoc, utilizar correctamente los formatos publicitarios y saber qué productos hay que impulsar para que también funcione el evento halo.

En definitiva, hay que sacar provecho a los eventos y saber explotar correctamente el aumento de tráfico y la predisposición a la compra que tienen los usuarios en estos momentos específicos. Si es verdad que se puede gestionar con recursos internos, tener a un partner que ayude a llevar un negocio a otro nivel es una alternativa real que puede ser muy efectiva y que, además, por su expertise, puede ser muy productiva.