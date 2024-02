El natto, el superalimento amado por los japoneses

En las últimas décadas, llevar una vida saludable se ha convertido en una de las principales prioridades de millones de personas en todo el mundo.

Y en ese contexto, un factor clave ha sido la alimentación, por lo que ha crecido de manera exponencial el interés por los llamados superalimentos.

Este término hace referencia a determinados productos que contienen una enorme cantidad de componentes que son esenciales para la nutrición y que ofrecen una gran variedad de beneficios para el organismo.

En ese sentido, cabe destacar el valor nutricional que aporta el natto, un alimento que tiene cautivado a Japón desde hace siglos. En ese país, este producto es tan importante que se le considera como un elemento clave para mejorar y prolongar la vida.

Pero los japoneses no son los únicos que saben apreciar el natto. En España, la empresa barcelonesa Vivacital ofrece suplementos con fórmulas multiacción que contienen una enzima procedente de dicho alimento asiático.

El amor de los japoneses por el natto Durante cientos de años, el natto ha estado presente en las mesas japonesas, cumpliendo un rol clave. Sin embargo, los estudios formales sobre sus componentes y beneficios son de fechas recientes. En ese sentido, diversas investigaciones han confirmado lo que ya se sospechaba respecto a un alto contenido de vitaminas y minerales en ese alimento.

Es importante precisar que el natto es un alimento a base de soja fermentada, que se caracteriza por una textura pegajosa y un sabor intenso que genera opiniones encontradas entre quienes lo consideran un auténtico manjar y quienes lo consideran desagradable al paladar.

En cualquier caso, incluso para las personas que no aprecian su sabor, concuerdan en que sus beneficios son tan importantes que debe considerarse como un alimento esencial no solo en Japón, sino también en el resto del mundo.

Beneficios que aporta el natto Este producto tiene un elevado contenido de proteínas y es rico en vitaminas y minerales, especialmente en vitamina K2, que combinado con las vitaminas B6 y E, que mejoran la circulación sanguínea, renuevan la piel y previenen el envejecimiento prematuro.

Por si fuera poco, el natto también es una fuente importante de ácidos grasos CLA que previene problemas cardiovasculares.

Asimismo, el natto se considera un alimento probiótico, dado que contiene las llamadas bacterias buenas que ayudan a regular y mantener de equilibrio de la flora intestinal.

Por qué apostar por Vivacital Premium Complex Todas estas razones justifican la decisión de Vivacital de incluir enzimas procedentes de natto en su suplemento Vivacital Premium Complex. Esta fórmula contiene otros componentes de origen japonés como la fibra natural marina del chitosán y el extracto de bambú que es rico en silicio orgánico. Asimismo, el suplemento contiene cúrcuma y la coenzima Q10.

Esta mezcla de componentes permite que el Vivacital Premium Complex sea una rica fuente de vitaminas E, K, y B.

En su conjunto, estos elementos contribuyen a mantener la salud del corazón, los huesos y la piel, además de mejorar la energía y actuar como potente antioxidante.