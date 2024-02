El encuentro anual de los equipos de venta de Zero Latency se celebrará en Madrid

La realidad virtual ha ampliado de una forma nunca antes vista las actividades de ocio, gracias a que esta tecnología tiene un gran impacto en el universo del gaming, al ofrecer experiencias únicas, divertidas e inmersivas.

En ese sentido, una de las empresas líderes en el desarrollo de juegos de realidad virtual es Zero Latency, una compañía de origen australiano, que ha llamado la atención en distintas latitudes del mundo, lo que ha impulsado su presencia en múltiples países, incluyendo España.

En este contexto, este año trae buenas noticias para el gaming en España, pues Zero Latency ha escogido Madrid para acoger la reunión anual internacional de equipos de venta.

Logros del año pasado y las nuevas estrategias para el año 2024 La empresa ha confirmado que Zero Latency Madrid será el espacio donde tendrá lugar un encuentro en el que estarán los equipos de ventas de Estados Unidos, Asia y Europa. Esta reunión tiene varios objetivos, como el repaso de los logros que se obtuvieron durante el transcurso del año 2023. No obstante, el propósito primordial de esta cita es confirmar la estrategia que se pondrá en marcha para mantener y expandir el negocio en este 2024.

Un aspecto importante de esta reunión es que estará presente el Head of Growth de la empresa, Daniel Littlepage, quien está a cargo de reestructurar la estrategia de crecimiento de la compañía para ampliar aún más la presencia internacional de esta y reforzar el impacto de las experiencias inmersivas en las naciones donde ya existen salas de Zero Latency.

La presencia de Zero Latency en España Actualmente, Zero Latency tiene presencia en varias ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza, Bilbao, Terrassa, La Eliana (Valencia), y Arroyomolinos (Málaga).

En todas las salas, los jugadores pueden disfrutar de seis juegos: Sol Raiders, Far Cry, Outbreak, Singularity, Engineerium y Unidad Arena.

Cabe destacar que los locales se basan en la tecnología de realidad virtual Free - Roam VR, lo que significa que los jugadores se sumergen en una experiencia física y mental, bajo un concepto de libertad, ya que no se necesita estar conectado a ningún elemento de hardware.

Además, para maximizar la experiencia inmersiva, Zero Latency desarrolla espacios a gran escala, que permiten que ocho personas jueguen en simultáneo, sin preocuparse por tropezar con las paredes.

Equipamiento para jugar Respecto al equipamiento para jugar, Zero Latency se encarga de proveer a cada usuario todos los elementos, incluyendo las gafas de realidad virtual con resolución 4K. También se entrega un arma exclusiva que la empresa diseñó con criterios especiales para garantizar el equilibrio en forma y peso. Esto evita que se entorpezca la experiencia del jugador.

Finalmente, la empresa proporciona a cada jugador un casco con auriculares y micrófono que ofrecen sonido de alta calidad y comunicación óptima para interactuar con el resto de los jugadores.