Creatividad que impulsa marcas, con Agencia Telling

El slogan potente que encapsula la esencia de lo que Agencia Telling ofrece es “Creatividad que Impulsa Marcas”.

Este enfoque pone de relieve cómo la agencia utiliza la creatividad no solo como un medio para crear publicidad atractiva, sino también como una herramienta fundamental para impulsar y revitalizar las marcas de sus clientes, ayudándolas a destacar y crecer en un mercado competitivo. Este enfoque de la creatividad, combinado con la experiencia y la innovación, es lo que define y diferencia a Telling en el sector. Un pequeño hub donde líderes, profesionales del marketing, marcas y equipos colaboradores se juntan para generar grandes ideas que impulsen a cualquier tipo de negocio. Esto incluye a las startups y pymes que desean crecer de manera exponencial en el entorno offline y online.

¿Cómo las grandes ideas pueden generar una rentabilidad mayor? "Toda idea ambiciosa, creativa y original se convierte en un elemento altamente competitivo para trabajar en cualquier ámbito de negocio", asegura Chelo Saganta, fundadora y directora creativa de Agencia Telling y que con más de 25 años de experiencia en el sector publicitario ha trabajado en varias agencias reconocidas en Barcelona desarrollando proyectos exitosos en todos los sectores, con un enfoque especial en startups y pymes. Esta amplia experiencia ha enriquecido la oferta de Telling, llevándola a la vanguardia de la creatividad y la innovación en ese segmento, desarrollando soluciones ágiles, versátiles y afines a la marca y su wanna be.

"Una marca no es solo un logo, una marca es una promesa" “En el corazón de cada estrategia publicitaria exitosa reside un concepto poderoso: la creatividad efectiva”, destaca Chelo Saganta. Esta agencia, reconocida entre las mejores de Barcelona, entiende que la creatividad no es solo un acto de imaginación, sino un vehículo para la comunicación efectiva y la diferenciación en el mercado. Para Telling, cada campaña es una oportunidad para conectar de manera única con el público, utilizando conceptos que no solo captan la atención, sino que también resuenen emocionalmente con la audiencia. Su equipo multidisciplinar, con una profunda experiencia en publicidad, se enfoca en entender las necesidades de startups y pymes, ofreciendo soluciones personalizadas que combinan innovación, tendencias actuales y mensajes claros y poderosos. "En Telling, la creatividad efectiva es más que un eslogan; es la promesa de ofrecer ideas innovadoras que ofrezcan resultados tangibles”. Porque una comunicación eficaz es aquella que potencia a la par creatividad y rentabilidad en cada mensaje, anuncio publicitario y presentación de negocio. En conclusión, Telling es una empresa enfocada en el diseño, desarrollo, comunicación y promoción disruptiva, relevante y efectiva para todo tipo de empresas o ideas de negocio.