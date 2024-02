Alquiler de viviendas vacacionales con Can Corda

Cuando empieza un nuevo año no hay mejor plan que organizar unas vacaciones en familia, amigos o pareja. En este sentido, Formentera es el sitio ideal para descansar y contemplar la belleza de un entorno natural con vegetación del mediterráneo.

Las viviendas vacacionales de Can Corda ofrecen todo lo necesario para desconectar de la rutina luego de un año cargado de trabajo y responsabilidades. El lugar se encuentra situado en Es Cap de Barbaria, a 4,1 kilómetros de la playa de Cala Saona, 6,5 kilómetros del pueblo de Sant Francesc, capital de Formentera, y a 9,4 kilómetros del puerto de La Savina.

Así son las viviendas vacacionales de Can Corda Can Corda cuenta con 5 viviendas vacacionales; Casita, Piedra, Romero, Lavanda y Santolina.

Casita es un hogar de campo con cuatro dormitorios dobles, cinco baños y una capacidad para 8 personas. Esta opción incluye un amplio salón con cocina, cafetera, microondas, lavadora y lavavajillas.

Piedra lleva este nombre por sus paredes de piedra y vigas de madera. Esta vivienda dispone de tres habitaciones, dos baños y una capacidad de hasta 6 personas. En el exterior de esta casa, hay un porche cubierto con mesa, sillas y una zona de hamacas.

En cuanto a las viviendas vacacionales Romero, Lavanda y Santolina, se debe destacar que estas tres alternativas cuentan con piscina privada y solárium. Sus instalaciones y servicios marcan la diferencia, con gran luminosidad y espacios acogedores para el descanso pleno.

El entorno natural que se encuentra alrededor de estas viviendas vacacionales es realmente único. Las familias tienen la oportunidad de contemplar bellos atardeceres en la isla y respirar el aire puro de la primera hora de la mañana.

Ideas de planes para hacer en Formentera durante el invierno Una de las ventajas que ofrece Formentera es que se puede visitar durante cualquier época del año. Con la llegada del invierno, contrario a lo que muchos creen, la isla dispone de una amplia variedad de actividades para realizar junto a la familia, amigos o pareja.

En Formentera, se puede ir al cine, practicar deportes, degustar gastronomía típica de la isla, y visitar exposiciones culturales y bodegas locales. También hay opciones de talleres interactivos para los más pequeños de la familia.

Al realizar cada una de estas actividades, los turistas tienen la posibilidad de conectar con los habitantes locales para conocer su cultura, gustos y preferencias. Formentera no solo es playa y paisajes, sino también un lugar que destaca por su riqueza cultural, artística y gastronómica.

Las viviendas vacaciones de Can Corda son la puerta de entrada hacia el interior de Formentera, un lugar lleno de magia, belleza cultural y tranquilidad.