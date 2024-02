Can Corda se especializa en alquiler de viviendas vacacionales diseñadas al estilo típico mediterráneo en Formentera

Es Cap de Barbaria es uno de los espacios icónicos que ofrece Formentera a sus visitantes.

Esta zona permite disfrutar de vistas excepcionales y de un entorno natural típico del mediterráneo. Además, este sector ubicado en el sur de la isla se caracteriza por un faro que preside un acantilado de 100 metros sobre el nivel del mar. Esta construcción ha sido filmada en célebres películas españolas y, junto con la Cova Foradada, es uno de los puntos más visitados de esta región.

Para disfrutar al máximo de Es Cap de Barbaria y Formentera, la empresa Can Corda ofrece distintas viviendas vacacionales. En total, esta firma cuenta con 5 alojamientos completamente equipados que disponen de distintas capacidades y características. Originalmente, estas propiedades fueron construidas por una familia de agricultores pioneros en esta zona. Actualmente, sus descendientes han decidido dedicar estos inmuebles al alquiler turístico, que es el principal motor económico de esta isla.

Casas vacacionales en Es Cap de Barbaria con Can Corda Estas viviendas son de estilo típico mediterráneo y, en todos los casos, disponen de acceso a través de un camino asfaltado. A su vez, la finca en la que están ubicadas cuenta con sabinas y pinares. Estas casas ofrecen a sus visitantes espacios amplios y luminosos. Todas tienen una cocina completamente equipada, salón con TV de pantalla plana, equipo de música y una decoración ideal para disfrutar de unos días de relajación y descanso.

Este conjunto de viviendas independientes está ubicado a 4 kilómetros de la playa de Cala Saona, 6,5 kilómetros del pueblo de Sant Francesc, capital de esta isla, y a menos de 10 kilómetros del puerto de La Savina.

Una de las principales ventajas de estas casas es que permiten disfrutar de un entorno natural único con vegetación típica mediterránea.

El chalet Romero cuenta con piscina y paredes encaladas Una de las viviendas que ofrece Can Corda es el chalet Romero, que dispone de una capacidad máxima de 8 personas. Esta propiedad cuenta con 4 habitaciones dobles, 4 baños y un salón con sofá de grandes dimensiones. En particular, la cocina está abierta al salón que, a su vez, dispone de una puerta corredera con acceso al exterior. Gracias a esto último, estos espacios permiten disfrutar de gran luminosidad.

Además, esta vivienda está equipada con nevera, horno, microondas, lavavajillas, lavadora, conexión a internet, aire acondicionado, sistema de seguridad y barbacoa. Otra característica destacada del chalet Romero es su piscina privada con solárium. Se trata de un inmueble ideal para disfrutar de unas vacaciones en Formentera junto a familiares o amigos.

Por otra parte, Can Corda también dispone de otras viviendas vacacionales con 3 o 4 habitaciones. En todas estas casas se puede disfrutar al máximo de la naturaleza y la belleza que ofrece Es Cap de Barbaria en Formentera.