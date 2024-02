Alianza Logistics, Noriega Grupo Logístico y Campofrío dan un paso hacia la logística sostenible con el camión eléctrico

En este 2024, Alianza Logistics ha querido dar un paso más allá hacia la sostenibilidad, mediante la introducción del camión eléctrico a su estructura. En este proyecto, ha participado la empresa de transporte Noriega Grupo Logístico, con la que lleva trabajando más de 10 años.

Esta iniciativa busca no solo reducir la huella de carbono, sino también fomentar prácticas más sostenibles para clientes como Campofrío.

Actualmente, productoras como Campofrío cada vez son más conscientes sobre la importancia de las prácticas sostenibles y se están adaptando para reducir su huella de carbono. Esto abarca iniciativas desde la eficiencia energética hasta una logística más sostenible.

Características de la flota de Alianza Logistics Los camiones eléctricos representan una alternativa ecológica a los vehículos diésel convencionales, ya que no emiten gases contaminantes durante su funcionamiento. En comparación con los vehículos diésel, los camiones eléctricos pueden reducir las emisiones de CO₂ en un 50 % por kilómetro recorrido.

La capacidad de carga de estos vehículos es de 40 toneladas y tienen una autonomía de 300 km, gracias a su recarga eléctrica diaria. Este camión en cuestión reducirá 60 toneladas de CO₂ anuales.

Alianza Logistics es uno de los operadores logísticos valencianos pioneros en la Responsabilidad Social Corporativa. La empresa cuenta con una flota de camiones que cumplen con los estándares de emisiones Euro 6, con proyectos de (HVO) biodiésel y tractoras de GNL. También ha incorporado duotrailers, cuyos viajes generan un 30 % menos de CO₂ en comparación con el transporte de dos tráileres. Esto demuestra su compromiso como parte de un sector de la logística más concienciado con el medio ambiente.

Además, la empresa también realiza acciones sostenibles como su reciente plantación del segundo bosque Alianza Logistics. En esta ocasión, plantó más de 200 árboles en la localidad de Villargordo del Cabriel.

Impacto de los vehículos eléctricos en operaciones logísticas En líneas generales, camiones como los de Alianza Logistics, son más eficientes que los de combustión interna. Por ejemplo, requieren de menos energía para frenar. Además, al no emitir gases contaminantes contribuyen a mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Por otro lado, estos vehículos necesitan de menor mantenimiento. En particular, los motores eléctricos no demandan cambios de aceite ni usan refrigerante. Tampoco hay que renovar filtros. En cambio, el correcto mantenimiento de estos camiones consiste en una revisión del estado de las baterías y de otros elementos comunes como, por ejemplo, frenos o neumáticos.

Por último, cada vez más gobiernos en distintos países buscan reducir la huella de carbono. Para ello, promueven legislaciones que alientan el cambio de vehículos de combustión interna por modelos eléctricos.

En el contexto de una logística más sostenible, Alianza Logistics, Noriega Grupo Logístico y Campofrío buscan reducir su huella de carbono y seguir avanzando hacia el futuro del transporte.