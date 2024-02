Entrevista a Jorge Alejandro Sánchez Bryanton, de Happy Lockers

Happy Lockers es una empresa de consignas inteligentes encargada de ofrecer una oportunidad de inversión atractiva a emprendedores y franquiciados y una solución a los usuarios finales con necesidades de almacenamiento, comodidad y seguridad. En esta entrevista, Jorge Alejandro Sánchez Bryanton habla un poco más sobre sus servicios.

¿Podrían explicar cómo surgió la idea de Happy Lockers y cómo están transformando la manera en que se aborda el almacenamiento y la seguridad en el turismo?

La idea de Happy Lockers surgió de una experiencia personal mientras viajaba. Recuerdo claramente aquel día en que estaba explorando una ciudad desconocida y me encontré con el dilema de qué hacer con mi equipaje mientras esperaba para hacer el check-in en mi alojamiento. Mi vuelo de regreso salía de madrugada, y aunque encontré un lugar donde dejar mis pertenencias, cerraba a las 20 h, lo que significaba que tuve que recogerlas y cargar con ellas hasta la hora de ir al aeropuerto.

Fue entonces cuando me di cuenta de la necesidad de un servicio que ofreciera seguridad y conveniencia para los viajeros como yo. En España, donde el turismo es abundante, nos dimos cuenta de que mucha gente tenía el mismo problema: necesitaban un lugar seguro para dejar sus pertenencias mientras exploraban la ciudad o esperaban por vuelos o trenes, especialmente cuando los horarios convencionales de los servicios de almacenamiento no se ajustaban a sus necesidades.

Por eso, nos propusimos crear un servicio que ofreciera seguridad, conveniencia y accesibilidad las 24 horas del día. Nuestras consignas inteligentes están estratégicamente ubicadas en lugares de alto tráfico turístico, como cerca de estaciones de tren, aeropuertos y áreas turísticas, para que los viajeros puedan acceder a sus pertenencias en cualquier momento del día o de la noche.

Creemos firmemente que al abordar estas necesidades fundamentales de los viajeros, estamos cambiando la forma en que se vive y disfruta el turismo, brindando una experiencia más liberadora y sin preocupaciones.

¿Cuáles son los aspectos más atractivos para los inversores y franquiciados al unirse a Happy Lockers en comparación con otras oportunidades de inversión en el mercado?

Lo que nos distingue en Happy Lockers es nuestro compromiso inquebrantable con el bienestar y la rentabilidad de nuestros franquiciados. Nos esforzamos por ofrecerles una experiencia libre de preocupaciones, donde puedan invertir con confianza y disfrutar de los beneficios de manera significativa.

¿Cómo lo logramos? Hay tres pilares fundamentales:

Servicio de llave en mano: Nuestro compromiso comienza desde el primer momento. Ofrecemos un servicio completo de llave en mano para la preparación y apertura de cada franquicia. Desde la selección del local hasta la instalación de las consignas inteligentes, nos encargamos de todos los detalles para que nuestros franquiciados puedan iniciar su negocio sin contratiempos.

Recuperación rápida de la inversión: En Happy Lockers, comprendemos la importancia de obtener un retorno rápido de la inversión. Es por eso que hemos implementado una política de 0 % royalties para nuestros franquiciados. Esto significa que no tienen que preocuparse por pagos adicionales hasta que hayan recuperado completamente su inversión inicial, brindándoles seguridad financiera y tranquilidad en su negocio.

Tranquilidad y despreocupación en la gestión diaria: Nuestro "servicio de gestión integral centralizada" es una de nuestras mayores fortalezas. Con Happy Lockers, los franquiciados pueden disfrutar, de verdad, de los beneficios de un negocio en piloto automático y rentable. En otros negocios automatizados en los que tampoco se precisa de personal en las instalaciones, el franquiciado sigue teniendo que encargarse de gestionar muchos otros aspectos que requiere un negocio, por lo que compatibilizarlos con otros trabajos o negocios puede ser problemático. En Happy Lockers queremos quitarles esas preocupaciones a nuestros franquiciados Todo, desde la atención al cliente, la comercialización, la publicidad... hasta el mantenimiento de las instalaciones, la resolución de incidencias, su limpieza, el pago de suministros, seguros, etc. y es manejado de manera profesional por nuestro equipo de gestión centralizada. Esto les permite a nuestros franquiciados dedicar su tiempo a otras inversiones, mantener sus trabajos o simplemente disfrutar de su tiempo libre, sabiendo que su negocio está en buenas manos.

Además de estas ventajas, Happy Lockers ofrece una oportunidad única en el mercado al estar relacionado con el turismo, la primera industria del país. Esto garantiza un flujo constante de clientes y una demanda estable, lo que contribuye aún más a la rentabilidad y el éxito a largo plazo de nuestros franquiciados.

En resumen, Happy Lockers ofrece a los inversores y franquiciados una oportunidad incomparable de invertir en un negocio automatizado, rentable y libre de preocupaciones, respaldado por un equipo dedicado a garantizar su éxito en la próspera industria del turismo.

Hablemos sobre las alianzas comerciales de Happy Lockers. ¿Qué tipo de empresas buscan asociarse y cómo se traducen esas asociaciones en beneficios tangibles para los inversores y franquiciados?

En Happy Lockers, buscamos asociarnos con una amplia gama de empresas que compartan nuestra visión de proporcionar comodidad y seguridad a los viajeros. Estas asociaciones pueden incluir alojamientos turísticos, empresas de transporte de pasajeros, agencias de viajes, centros comerciales, comercios locales y atracciones turísticas, entre otros. Buscamos colaboraciones estratégicas que nos permitan expandir nuestra red de consignas inteligentes y ofrecer a los viajeros un acceso aún más conveniente a nuestros servicios.

Las asociaciones comerciales con empresas líderes en la industria del turismo no solo aumentan la visibilidad de la marca Happy Lockers, sino que también generan beneficios tangibles para nuestros inversores y franquiciados. Estos beneficios pueden manifestarse de varias maneras:

Aumento del flujo de clientes: Las asociaciones con empresas de renombre en el sector del turismo pueden atraer a un mayor número de clientes a nuestras ubicaciones de consignas inteligentes. Esto se traduce en un aumento del tráfico de usuarios y, en última instancia, en mayores ingresos para nuestros franquiciados.

Credibilidad y confianza: Al asociarnos con empresas establecidas y respetadas en la industria del turismo, aumentamos la credibilidad de nuestra marca. Los viajeros confían en las marcas reconocidas y, al asociarnos con ellas, transmitimos esa confianza a nuestros servicios de almacenamiento de equipaje.

Oportunidades de marketing cruzado: Las asociaciones comerciales ofrecen oportunidades para colaborar en iniciativas de marketing cruzado. Esto puede incluir campañas publicitarias conjuntas, promociones y eventos especiales, que ayudan a aumentar la visibilidad de la marca Happy Lockers y atraer nuevos clientes.

En resumen, las asociaciones comerciales de Happy Lockers con empresas en la industria del turismo generan beneficios tangibles para nuestros inversores y franquiciados al aumentar el flujo de clientes, mejorar la credibilidad de la marca y proporcionar oportunidades de marketing cruzado.

¿Cuáles son los criterios clave que Happy Lockers considera al establecer alianzas comerciales con empresas en la industria del turismo y otras áreas?

En Happy Lockers nos tomamos muy en serio la selección de nuestras asociaciones comerciales. Cuando buscamos colaborar con empresas en la industria del turismo y otras áreas, tenemos en cuenta varios criterios clave.

Primero, buscamos asociarnos con empresas que tengan una sólida reputación y una posición establecida en el mercado. Es importante trabajar con socios confiables y respetados que compartan nuestros valores de excelencia en el servicio al cliente.

También evaluamos si la imagen y los valores de la empresa asociada son coherentes con los de Happy Lockers. Queremos asociaciones que refuercen nuestra marca y nos ayuden a llegar a nuevos públicos de manera efectiva.

Además, buscamos asociaciones que sean beneficiosas tanto para Happy Lockers como para la empresa asociada. Esto puede incluir oportunidades de crecimiento mutuo, acceso a nuevos mercados o segmentos de clientes, y sinergias operativas que mejoren la experiencia del cliente.

Por último, es fundamental para nosotros asociarnos con empresas comprometidas con la satisfacción del cliente. Queremos socios dispuestos a trabajar en estrecha colaboración con nosotros para garantizar una experiencia excepcional en todas las etapas del viaje del cliente.

¿Cómo se seleccionan y gestionan las ubicaciones estratégicas de las consignas inteligentes?

La selección de nuestras ubicaciones es un proceso meticuloso. Primero, estudiamos detalladamente la demanda de servicios de almacenamiento en áreas turísticas concurridas. Luego, buscamos lugares con alto flujo de turistas, buena accesibilidad y seguridad. Una vez identificadas las ubicaciones, negociamos los espacios y procedemos con la instalación de nuestras consignas inteligentes. Mantenemos un monitoreo constante para asegurarnos de que todo funcione sin problemas y hacemos ajustes según sea necesario para garantizar una experiencia óptima para nuestros usuarios.

¿Qué tipo de soporte y asistencia ofrecen a los inversores y franquiciados para garantizar el éxito de sus operaciones?

En Happy Lockers brindamos un soporte y asistencia total a nuestros inversores y franquiciados para asegurar el éxito de sus operaciones. Desde la facilidad de acceso a financiación preferente gracias a nuestro acuerdo con el Banco Sabadell, hasta la asistencia total gracias a nuestro servicio de Gestión Integral Centralizada. ¿Qué significa esto? Significa que cubre todos los aspectos del negocio. Desde la gestión de suministros hasta el servicio al cliente y la atención de incidencias, lo tenemos todo cubierto. Esto ofrece una gran ventaja y tranquilidad sobre otros negocios, ya que permite al franquiciado despreocuparse y simplemente recoger los frutos de su inversión.

Además, nuestro equipo especializado está siempre disponible para brindar orientación y soluciones prácticas. Y no te preocupes por el marketing y la promoción, nosotros nos encargamos de eso también. En resumen, en Happy Lockers nos aseguramos de que nuestros franquiciados tengan todo lo que necesitan para tener éxito, para que puedan centrarse en ver crecer su negocio mientras nosotros nos encargamos del resto.

¿Cuál es la visión a largo plazo de Happy Lockers en términos de expansión y crecimiento en el mercado de almacenamiento y seguridad?

Nuestra visión a largo plazo en Happy Lockers es consolidarnos como líderes en almacenamiento y seguridad, primero en España y luego ampliando nuestra presencia a nivel mundial. Buscamos no solo expandir nuestra red de consignas inteligentes, sino también enriquecer nuestra oferta de servicios complementarios.

Esto significa ofrecer soluciones más allá del almacenamiento tradicional y ofertar a nuestros clientes servicio adicionales para hacer que disfruten aún más de sus estancias. Al diversificar nuestra oferta, no solo hacemos nuestras franquicias más rentables para nuestros franquiciados, sino que también las hacemos más atractivas para nuestros usuarios.

En resumen, nuestra visión es ser líderes en el mercado global de almacenamiento y seguridad, ofreciendo una gama completa de servicios que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes y que impulsen el éxito continuo de nuestras franquicias.

Finalmente, ¿qué mensaje les gustaría transmitir a los potenciales inversores y franquiciados interesados en unirse a la red de Happy Lockers y cómo pueden ponerse en contacto para obtener más información?

A todos los potenciales inversores y franquiciados interesados en unirse a la red de Happy Lockers, queremos transmitirles nuestro entusiasmo y compromiso con su éxito. En Happy Lockers, no solo ofrecemos una oportunidad de inversión sólida y rentable, sino también un apoyo y una asistencia incomparables para garantizar el éxito de cada uno de nuestros franquiciados.

Nuestra red de consignas inteligentes está diseñada para satisfacer las necesidades de los viajeros modernos, ofreciendo conveniencia, seguridad y tranquilidad en cada ubicación. Con nuestra Gestión Integral Centralizada y una amplia gama de servicios complementarios, estamos comprometidos a hacer que nuestras franquicias sean altamente rentables y atractivas tanto para inversores como para usuarios.

Si estás interesado en unirte a la red de Happy Lockers y ser parte de esta emocionante oportunidad de negocio, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros hoy mismo. Puedes encontrar más información sobre cómo convertirte en inversor o franquiciado en nuestra página web, donde también puedes escribirnos un email (info@happylockers.com) o llamarnos para solicitar una reunión informativa con nuestro equipo.

No pierdas la oportunidad de ser parte de esta emocionante aventura y de contribuir al crecimiento y éxito de Happy Lockers. ¡Esperamos poder trabajar juntos para alcanzar nuevos horizontes en el mercado de almacenamiento y seguridad!