Para vender una empresa, ¿por qué confiar en Wizdolphin?

Existen múltiples razones por las que los propietarios finalmente acaban optando por vender sus empresas, siendo la más habitual la ausencia de relevo generacional. Bien sea por jubilación, prejubilación, enfermedad o cansancio laboral, es importante tener en cuenta ciertos aspectos básicos gracias a los cuales es aconsejable resolver esta situación yendo de la mano de unos asesores especializados, de la mano de una empresa intermediaria profesional, con experiencia y de confianza, que garantice la protección de la confidencialidad durante todo el proceso de venta.

En este sentido, Wizdolphin es una compañía especializada en la compraventa de empresas, de cualquier tamaño y sector. Por medio de un trabajo de consultoría personalizado y de un proceso 100 % transparente, realizan una búsqueda extensa hasta encontrar al inversor adecuado para cada cliente.

Con más de 15 años de experiencia en el sector, Wizdolphin se posiciona como referente en el proceso de asesoría e intermediación para este tipo de operaciones. Además, si alguien necesita una orientación aproximada sobre el valor de su empresa que le ayude a tomar la decisión de si venderla o no, puede obtener dicho valor orientativo de una forma rápida, sencilla y económica con su calculadora online WIZAUTOVALUE.

El servicio de valoración de empresas incluye desde el análisis de la documentación contable financiera de la empresa, el análisis de su modelo de negocio y el cálculo de la tasa de descuento, hasta el cálculo del Enterprise Value y del Equity Value. Todo el análisis de la información recopilada, junto a la explicación de cómo se ha realizado el trabajo de valoración paso a paso, se le entrega al cliente en el informe de valoración de empresa.

Beneficios de la compraventa de empresas de la mano de Wizdolphin A la hora de vender una empresa, se deben tener claros los motivos y objetivos, y es muy aconsejable no realizar una venta directa, acción que pondría en peligro la discreción de la operación. Hay que analizar previamente de manera detenida los aspectos que beneficien al vendedor. Como es un proceso complejo, una consultora seria y profesional como Wizdolphin ofrece a sus clientes la gestión integral de todo el proceso. Además, durante todo el trámite, le proporciona información clara a su cliente.

Y, ante todo, los asesores de Wizdolphin siempre trabajan con total franqueza, si la empresa no va a captar el interés de los inversores, o si las expectativas de precio de venta del cliente son muy elevadas, mantienen siempre una comunicación franca con él, y no se comprometen a vender la empresa cuando no ven clara la operación.

A su vez, se caracterizan por su método de trabajo muy transparente, en el cual involucran al cliente desde el primer momento hasta que se confirma la operación. Otro aspecto importante a considerar al realizar la compraventa, es la absoluta protección de la confidencialidad garantizada por todos los asesores de la consultora. Wizdolphin protege los datos de sus clientes con un acuerdo de confidencialidad (NDA), el cual debe firmar cualquier inversor interesado antes de que se le faciliten datos confidenciales de la empresa, previa autorización por parte del cliente vendedor.

Con respecto a las ideas de precio de venta, los empresarios suelen tener ciertas ideas preestablecidas que suelen ser mucho más elevadas que el valor de mercado razonable de la empresa, lo cual puede hacerles tomar decisiones erróneas sobre la venta, generarles frustración, etc. Para evitar este problema, y como se ha comentado anteriormente, Wizdolphin ofrece a sus clientes la posibilidad de obtener online una orientación aproximada de dicho valor de mercado con su aplicación WIZAUTOVALUE.

Wizdolphin brinda asesoramiento en todas las etapas del proceso, desde la valoración inicial de la empresa hasta el cierre de la operación, incluida la negociación con los compradores y la confección de los contratos de compraventa.

Asimismo, para ser exitosos en la venta de una empresa es crucial contar, como lo hace Wizdolphin, con una extensa cartera de inversores con el objetivo de invertir en la compra de empresas rentables con potencial de crecimiento. Aunque cabe decir que la búsqueda y selección del inversor idóneo suele ser un trabajo que se adapta a cada caso en concreto.

Y, finalmente, hay que apuntar que los asesores de Wizdolphin son muy selectivos con las empresas que captan para vender. Solo trabajan con empresas rentables, con una tendencia ascendente a nivel de ingresos, beneficios y rentabilidad, con poca deuda financiera, y para las que la propiedad tenga unas ideas sensatas de precio de venta. Siendo muy selectivos en la captación, Wizdolphin reduce considerablemente la probabilidad de que se produzca una venta fallida.

Paso a paso para vender una empresa Wizdolphin cuenta con un método de trabajo comprobado como exitoso a lo largo de los años, y que se basa en la selección de las empresas que captan para vender. El primer paso es una conversación telefónica donde realizan preguntas básicas para el conocimiento de la empresa y de su modelo de negocio. Este paso constituye el primer filtro selectivo de la consultora. Si los asesores de Wizdolphin consideran que la empresa puede ser interesante para los inversores, le envían al empresario una propuesta de servicios por e-mail. Si al empresario le puede encajar, se pasa al segundo filtro selectivo de captación, que consiste en el análisis contable financiero de los dos últimos años completos de la empresa. De esta forma, Wizdolphin se asegura de que no existen elementos aparentes a nivel contable financiero que puedan dificultar o impedir el éxito de la operación de venta.

Es importante señalar que, antes de realizar el análisis de la documentación de la empresa, se firma un acuerdo de confidencialidad NDA, para que quede garantizada la protección de la confidencialidad de los datos de la empresa. Además, en este momento, Wizdolphin le aporta al empresario una orientación aproximada del valor que puede tener la empresa en el mercado (no es una valoración).

Llegados a este punto, si el empresario está convencido de vender la empresa con el asesoramiento de Wizdolphin, y Wizdolphin está convencido de que la empresa puede captar el interés de los inversores, se firma un contrato de arrendamiento de servicios entre las dos partes.

Después de realizar el trabajo de consultoría que incluye el análisis financiero, estratégico y jurídico de la operación, Wizdolphin se encarga de realizar una búsqueda exhaustiva para identificar y seleccionar a los inversores más adecuados que puedan llevar a cabo la operación de compra, maximizando así las posibilidades de éxito, para posteriormente llevar a cabo la negociación y el cierre de la operación con la mejor opción que seleccione el cliente vendedor.

Wizdolphin también ofrece asesoramiento legal para resolver cualquier duda legal que pueda surgir durante el proceso de venta, lo que brinda seguridad y tranquilidad al cliente. Además, brinda apoyo al comprador en la obtención de financiación, lo que puede facilitar el cierre exitoso de la operación.

El servicio de compraventa de empresas ofrece una combinación de experiencia, discreción, selección, asesoramiento integral y apoyo en todas las etapas del proceso, lo que le proporciona al cliente una solución completa y efectiva para la venta de su empresa.

En conclusión, Wizdolphin apuesta por un modelo de negocio de selección rigurosa que le permite gestionar un proceso integral adecuado a las exigencias actuales del mercado. Así, logra realizar el proceso de compraventa de empresas de una forma exitosa satisfaciendo todas las exigencias que puedan tener las partes involucradas.