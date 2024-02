Manuel Aroca Corbalán reflexiona sobre inteligencia artificial y naturaleza humana en ‘Leyendas de Alterm Sindeos’

CÍRCULO ROJO.- Manuel Aroca Corbalán publica su primera novela Leyendas de Alterm Sindeos acompañado de la editorial Círculo Rojo. Una novela sobre una civilización similar a la humana que pretende abandonar su planeta. Se refleja un futuro humano de la manera más real posible. Lo que más destacaría el autor de su libro es “el posible nacimiento de la consciencia en una inteligencia artificial y si es inevitable acabar en un conflicto con ella. Además, plantea el posible uso de implantes cerebrales que podrían evitar el uso de una IA, en una civilización en conflicto luchando por los recursos, por el poder y la verdad. La trama incluirá batallas en el espacio, espionaje, infiltración, sabotaje, política, amor y odio, buscando explorar la naturaleza humana.

Esta novela abarca a diferentes tipos de público, desde los que les gusta la novela de aventuras, suspense y acción, hasta los interesados en aspectos sociales y técnicos del futuro. Manuel Aroca Corbalán no cree en explicaciones simples a problemas complejos a los que se enfrenta el ser humano. La lucha por los recursos, la cultura o la religión, o la poca eficacia del sistema de toma de decisiones son factores que acompañarán a cualquier civilización. La realidad es caótica y poco previsible. La verdad no es única y crea distintas autenticidades.

El lector va a encontrar en Leyendas de Alterm Sindeos aventura y reflexión social y tecnológica. Una novela que es fácil de leer, reservando algunos capítulos para profundizar en aspectos tecnológicos y sociales, aunque manteniendo el ritmo de la aventura”. El lector, además, tendrá la importante misión de juzgar, según sus valores, a los personajes, en una realidad compleja e interpretable.

Sinopsis La civilización Alcoriana ha evolucionado en un planeta llamado Alterm, que gira alrededor de la estrella Ferno; un planeta del cual tendrá que emigrar una dividida civilización compuesta por dos corrientes: la Sindea y la Timpia. Los timpios deciden abandonar el Sistema Ferno y los sindeos deciden colonizar otros planetas y satélites del propio sistema, de donde surgen las siguientes colonias sindeas: Silma, Alian y Sael. La diáspora de los timpios no será objeto de este libro, si bien lo será del siguiente.

Las colonias sindeas establecidas en el Sistema Ferno se enfrentarán con desafíos como la aparición de distintas inteligencias artificiales, la potencialidad de mejora de las capacidades de la mente humana mediante la implantación cerebral, la necesidad de abandonar un planeta maltratado, la lucha por los recursos naturales en el espacio, las inevitables distintas interpretaciones que las colonias establecidas extraen de los sucesos geopolíticos, y la difícil gestión de la toma de decisiones que los protagonistas son forzados a realizar.

Como consecuencia de ello, las colonias se enfrentarán entre ellas con operaciones encubiertas, propaganda social y política, y finalmente, acciones militares. En las batallas espaciales se aplicarán conceptos tácticos basados en las posibilidades que ofrecería una tecnología algo más avanzada que la nuestra, pero manteniendo ciertas limitaciones que la física demanda.

En esa lucha, se aplicarán conceptos teóricos que abren la posibilidad de extraer información limitada del futuro. Esta circunstancia dará lugar a la posible aparición de paradojas temporales.

También juega un importante papel la existencia de unas inteligencias externas que observan los acontecimientos, con una intervención importante y muy limitada, llamados Aternals.

Esencialmente, la historia relata, y a veces analiza, las relaciones e interdependencia de los aspectos políticos, sociales, tecnológicos, económicos y religiosos de una civilización muy parecida a la humana.

Autor Nacido en 1965 en Madrid, su carrera profesional ha estado enmarcada en el Ejército del Aire, donde ingresó en 1983. Ha desempeñado diversas actividades, como piloto de helicópteros y aviones de transportes, habiendo estado involucrado en cometidos de planeamiento, operaciones internacionales OTAN, UE y ONU. También ha desarrollado gran parte de su trayectoria en el ámbito conjunto, especializándose en ejercicios, gestión de calidad, targeting, gestión de crisis, planeamiento de fuerzas y jefe de pde RPAS (Remote Piloted Aircraft Systems), así como sistemas C-UAS. En la esfera internacional, fue asesor militar en la representación militar de España en Bruselas, tanto en la OTAN como en la Unión Europea. Su último mando fue como jefe en el Ala 49, dedicada principalmente a búsqueda y rescate en Mallorca.

Durante esos años obtuvo la licenciatura en Económicas (finalizada en 2000), magister en Seguridad y Defensa por la Universidad Complutense (2011), NATO Defense Colleague Course en Roma (2017), y el máster en Dirección y Gestión de Programas de Adquisición por la Universidad de la Defensa de Zaragoza (finalización en 2021).

Actualmente, está en la reserva militar. Ha podido dedicarse a una de sus mayores aficiones, la ciencia ficción. Intenta aportar una visión más realista desde el punto de vista táctico y operacional, donde juega con la sociología, la geopolítica y los conceptos físicos teóricos que actualmente se vislumbran en un futuro cercano.