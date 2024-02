Consultoría estratégica de negocio 360º con las fundadoras de Lanza & Alcanza, Esperanza y Alicia

Ellas son Esperanza y Alicia... Alicia y Esperanza.

Consultoras de negocio, expertas en Ventas, Marketing y Comunicación con más de 25 años de experiencia como directivas en multinacionales y marcas corporativas.

Fundadoras de Lanza & Alcanza, con más de 100 clientes asesorados. Y además especializadas en copywriting.

Primero que nada, nos gustaría saber qué las inspiró a fundar Lanza & Alcanza y cómo surgió la idea de centrarse en la consultoría de negocio, marketing y comunicación para emprendedores, pequeños empresarios y dueños de negocio.

Sabíamos que nuestra experiencia profesional, conocimiento y expertise en visión de negocio 360º, eran los mejores avales para lanzarnos a la aventura de emprender y ayudar a otros profesionales, empresas y negocios a alcanzar sus objetivos de venta con estrategias integrales personalizadas... Tal y como llevábamos haciendo casi tres décadas de “nuestra vida anterior”, para grandes cuentas nacionales e internacionales.

Pero ahora, para nuestros propios clientes.

Y con ese objetivo común, decidimos unir nuestras fuerzas y fortalezas - para multiplicar resultados - y en 2021 creamos nuestra marca Lanza & Alcanza.

¿Qué aspectos creen ustedes que diferencian a Lanza & Alcanza de otras empresas de marketing y comunicación?

En primer lugar, no nos consideramos una agencia o empresa de marketing y comunicación al uso.

La visión 360º que tenemos de un negocio, no es un slogan que quede bien sobre el papel… Es nuestro caso es real, es pura experiencia profesional, personal y vital… No solamente conocimientos teóricos aprendidos en la universidad o en un máster.

Si ayudamos con éxito a nuestros clientes a desarrollar estrategias efectivas de negocio, incluyendo las de marketing y comunicación personalizadas, es porque durante toda nuestra carrera profesional hemos trabajado directa o indirectamente con los departamentos más importantes que tiene una empresa: ventas, comercial, marketing, publicidad, comunicación, recursos humanos, calidad… Sabemos cómo funciona un negocio, conocemos su “backstage”, los secretos y sorpresas que esconde y lo que hay que hacer para marcar la hoja de ruta correcta.

Nuestra capacidad de análisis, personalización, ganas, energía, profesionalidad, implicación y también ¡sentido del humor!, unido a todo nuestro bagaje profesional, son las armas que utilizamos para ayudar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos.

En resumen: todo este expertise unido a nuestra edad biológica -jejeje- nos acredita para diferenciarnos del resto. Ya sabes lo que dice el refrán: “La experiencia es un grado” … y nosotras casi, casi, somos Capitanas Generales.

¿Cuál es el servicio o los servicios más solicitados por sus clientes y por qué?

Nuestra máxima es “No todo vale, aunque todo funcione” y desde ese punto partimos siempre.

Nuestros servicios son los que realmente necesite el cliente en el momento que contacta con Lanza & Alcanza. Cada proyecto, cada negocio, cada sueño de un emprendedor es diferente y se encuentra en un punto distinto.

Ofrecemos a nuestros potenciales clientes una consultoría estratégica gratuita de una hora de duración, para que nos cuenten en qué situación se encuentra su proyecto y cuáles son los objetivos que desean alcanzar. Hacemos un primer análisis de la situación y focalizamos los puntos más importantes (tanto debilidades detectadas, como fortalezas a potenciar) marcando una hoja de ruta a seguir. Por eso decimos que nuestros servicios son 100 % personalizados.

A partir de ahí, quien decide contar con nuestra ayuda para conseguir sus objetivos, tiene una amplia gama de servicios a los que acceder:

Consultoría - Mentoría - Acompañamiento - Estrategia - Identidad Verbal - Formación - Copywriting.

¿Podrían compartirnos algunos casos de éxito de empresas que hayan contratado los servicios de Lanza & Alcanza?

Si claro, además de los testimonios de clientes que aparecen publicados en nuestra página web y en Instagram, hemos trabajado y consideramos casos de éxito proyectos como:

Javier García Manzanedo Growth Advisor - Neurovoz - END IT Language School - El Bikini de la Pili - Watwidu - Oficina de Rehabilitación de los Arquitectos Técnicos de Aragón - Genera Prevención - Quim Planas medicina china - Abogada Rosa Ana García Diaz - Kaihoo Escuela Esquí…

Sabemos que ofrecen una amplia gama de servicios de copywriting y consultoría estratégica. En ese sentido ¿Cuál consideran que es la clave para desarrollar estrategias de comunicación efectivas para sus clientes?

Para nosotras hay dos elementos fundamentales en el desarrollo de estrategias de comunicación efectiva que aplican tanto a nuestros servicios de copywriting, como de consultoría: La escucha activa y ofrecer una visión crítica.

Escuchar activamente a nuestros clientes y empatizar con ellos nos permite, además de comprender verdaderamente sus necesidades, captar matices en su comunicación que pueden no ser evidentes a simple vista. Esto nos facilita ajustar las estrategias que necesita y los mensajes de sus textos comerciales, de forma más precisa, auténtica y efectiva, a la vez que fomentamos una relación de confianza con el cliente.

Por otro lado, tener una visión objetiva y crítica significa no decir al cliente solo lo que quiere oír. Implica cuestionar suposiciones, evaluar diferentes enfoques, analizar la situación y considerar posibles riesgos o limitaciones, demostrando así que estamos comprometidas con trabajar en su beneficio.

Estos dos elementos en conjunto garantizan que nuestras estrategias de comunicación sean sólidas, relevantes y orientadas hacia un crecimiento sostenible de sus negocios.

En el mismo orden de ideas ¿Cómo abordan la personalización de las estrategias de marketing para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente?

Para poder personalizar de verdad las estrategias, trabajamos en una primera fase las “bases o pilares” de su negocio, que pasan por una investigación y análisis exhaustivo del mismo.

“Mirarse el ombligo” como nos gusta decir, sin olvidar el de su competencia, para después plantear, definir e implantar la estrategia personalizada que mejor se adapte a sus circunstancias, que le lleve a conseguir sus objetivos. Esta primera fase es muy emocionante y reveladora.

En muchos casos, los clientes vienen con un planteamiento predefinido y cuando empiezan a trabajar con nosotras se dan cuenta de la cantidad de oportunidades de negocio que tienen por delante y que ni siquiera habían visto, pensado o aterrizado.

Como profesionales en consultoría y desarrollo de negocio, tenemos la obligación de ofrecer una perspectiva diferente cuando sea necesario, incluso desafiando las ideas preconcebidas que traen nuestros clientes, si eso conlleva un beneficio de resultados más sólidos a largo plazo.

Aun así siempre respetamos su decisión final, es su proyecto y es su ADN, acompañando y mentorizando durante todo el proceso, sin soltarles de la mano.

¿Cuál es la importancia del copywriting en las web, en los email marketing, en la publicidad y en los blogs? ¿Creen que las empresas no le dan la suficiente importancia al copywriting? ¿Cuál es la consecuencia de eso?

El copywriting es un arte. Es el arte de escribir con tanta persuasión y emoción, como con perspectiva comercial. Y por eso es esencial utilizarlo, como una de las estrategias de marketing más potentes que hay, en todos los textos comerciales de un negocio, proyecto o empresa.

El copywriting ayuda a captar la atención de la audiencia, genera interés y engagement, impulsa a la acción, construye y fortalece la imagen de marca y por supuesto aumenta la visibilidad en los resultados de búsqueda. Todo esto da como resultado mayores oportunidades de conversión. Sin un buen copy, incluso las mejores estrategias de marketing y comunicación pueden carecer de efectividad y no alcanzar su máximo potencial.

En cuanto a si las marcas le dan la suficiente importancia al copywriting, afortunadamente la tendencia está cambiando y cada día hay más empresas que lo comprenden, asignando recursos significativos a esta área, contratando copys profesionales externos o formando a su propio equipo interno. Sin embargo, otras aún subestiman su valor y optan por un enfoque más descuidado o genérico en su comunicación escrita. La consecuencia puede ser muy relevante: Un copy deficiente o poco persuasivo da como resultado una menor participación de la audiencia, menores tasas de conversión y una imagen de marca debilitada.

Nos movemos en un entorno altamente competitivo, donde la atención del usuario es escasa y la primera impresión es crucial. El copywriting de calidad puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en las estrategias de marketing, esa es la mayor consecuencia si no se reconoce y valora el poder de las palabras.

Háblennos un poco acerca del programa Estrategy Launch Mentoring.

Es nuestro “niño mimado”, un programa o mentoring como nos gusta llamarlo, creado por nosotras con un claro objetivo: Ayudarte a disfrutar, vivir y experimentar el proceso de cómo presentar tu producto, servicio o proyecto de una forma fácil, diferente e innovadora, para lanzarlo al mercado con una grabación de vídeo muy cortita. Este método te permitirá captar potenciales clientes a diario, sin desgastarte física ni mentalmente.

Está diseñado para automatizar todo el proceso y generar ventas recurrentes… o lo que es lo mismo: Que vengan a comprarte sin necesidad de tener que salir tú a vender. Renovarse o morir.

Además, como no podía ser de otra forma es 100 % personalizado, mentorizado y acompañado durante todo el camino.

¿Cómo se mantienen actualizadas sobre las últimas tendencias y cambios en el mundo del marketing y la comunicación para garantizar que sus estrategias sean efectivas?

Lo hacemos con nuestro equipo, a través de una combinación de estrategias que incluyen: investigación constante, seguimiento de fuentes profesionales, participación en eventos y conferencias, formación continua, networking y análisis de datos.

Ser proactivas en este sentido, nos permite adaptar nuestras estrategias y garantizar que estemos aprovechando las mejores prácticas, recursos, tendencias y herramientas disponibles, para lograr los objetivos de nuestros clientes.

¿Qué consejos les darían a aquellos freelancers, empresarios o startups que están comenzando y buscan destacarse en un mercado competitivo?

Básicamente, potenciar la diferenciación y ser perseverantes. Destacar definiendo la singularidad de cada proyecto, ofrecer un servicio excepcional y cultivar relaciones sólidas.

Y por supuesto alejarse del “Do it yourself”, dejándose asesorar y acompañar de profesionales que saben qué y cómo hacer, para llevarles a alcanzar sus objetivos de éxito.

¿Cuáles son los planes futuros para Lanza & Alcanza? ¿Hay algún nuevo servicio o iniciativa en la que estén trabajando actualmente?

Ahora mismo estamos enfocadas en seguir trabajando por y para nuestros clientes, fortaleciendo nuestras asociaciones estratégicas para seguir maximizando el valor que les aportamos.

Además, estamos a punto de publicar el libro que acabamos de escribir “Despierta tu instinto básico empresarial” y a más largo plazo, la participación en la creación de un máster oficial, que integre todos los secretos del copywriting al servicio de las estrategias de comunicación y desarrollo de negocio.