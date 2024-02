Tu Perito Calígrafo analiza cartas de amor

Se escucha en las noticias, de forma frecuente, el timo de las “cartas de amor”. Estas noticias suelen salir bien porque derivan a casos violentos; o porque un famoso es la cara protagonista de dichas cartas, donde supuestamente él se enamoró de una persona la cual, engañada desembolsa una gran cantidad de dinero.

Ni mucho menos son los casos que suceden cada día, los cuales en la inmensa mayoría son de cantidades mucho menores, que van desde unos miles de euros o como el caso más sangrante que me ha llegado de 300.000 euros que querían timar a la persona y por suerte, consultó con el profesional de tuperitocalígrafo.es. Este experto afirma: "No sé si se habrán dado cuenta o no, pero normalmente, dichas noticias las protagonizan mujeres enamoradas, y para nada es la realidad, hay muchos hombres que son engañados y timados por una supuesta novia".

Hubo unos años que se enviaban cartas de forma masiva, con un supuesto premio que había tocado, pero que, para ello, las personas tenían que desembolsar una cantidad de dinero, el cual, una vez pagado se seguía pidiendo más y más (se sigue de la misma forma, pero por correo electrónico). Estas cartas les llamaban “nigerianas”, en España que no procedían de allí, sino desde España por personas, eso sí, mayoritariamente sudafricanas.

Pero, como todo en la vida, estas cartas han evolucionado y ahora son más frecuentes “las cartas de amor” de envío masivo. Y se emiten desde países diversos y dispersos, como puede ser Kazajistán o Brasil.

En primer lugar, hay que decir que las personas que sufren dichos timos no son personas solitarias, ni con problemas psicológicos o personas demasiado románticas, etc. No, para nada, son personas comunes, normales, con sus días buenos y malos, como cualquier otro. De hecho, puede caer hasta uno mismo. Pero, una vez que caen en el engaño y se dan cuentan, sus vidas cambian, se siente dolidas e incomprendidas, se vuelven reservadas, desconfiadas y les cuesta entablar una relación sana de pareja.

Siempre sucede lo mismo, envían una carta diciendo que han conocido a la persona en alguna red social y que le ha gustado mucho, dice como es, a que se dedica (siempre tienen buena posición económica y propiedades) y siguen el juego, "camelan” a la víctima, le dicen lo que quiere escuchar y, una vez que piensa que hacen buena pareja, empieza el que quiere conocer físicamente a su presa. Pero, por circunstancias, como que le han bloqueado cuentas, o porque aún no ha podido vender las propiedades, o un largo etc., no puede hacerlo, por no disponer de unos míseros miles de euros que cuesta el poder viajar a conocerle. Los cuales, él dice que se los devolverá en unos días cuando se vean. Si la persona accede, pues nada, sale otro problema y más dinero piden. Todo ello con unas cartas preciosas.

Estas cartas, como perito caligráfico judicial forense, son muy fáciles de detectar. Se realizan con un programa informático e inteligencia artificial. Además, la inmensa mayoría de los casos que ha llevado el experto de tuperitocaligrafo.es han sido porque la persona enamorada, ha querido saber como es su amante por su forma de escribir.

Es posible tener conocimientos de la persona que escribe según su letra y la posición de esta sobre el papel. Las personas que estudian esto son psicografólogos o grafólogos.

Su papel, cuando llega un caso, lo tiene claro, en vez de estudiar la escritura, le hace un estudio, demostrando que es una carta falsa y realizada por un ordenador.

Cuando ven, por sus propios ojos el timo, las personas se sienten avergonzadas y rotas emocionalmente, pues una persona que creían que existía y amaban, no era así. Pero mejor darse cuenta antes de ser timados o incluso dejarles sin nada de dinero, que una vez suceda.

Las personas que lean este artículo y conozcan a alguna persona que tenga una relación amorosa por carta, deben aconsejarle que la estudie un profesional, antes de soltar un euro a dicha persona, para verificar si es un timo o es una relación sana.

Que la estudie, para saber como es la persona que escribe, si es un timo se enterará, si no lo es, sabrá más de dicha persona. Al hacerlo así, todo es una ventaja.