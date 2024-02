Humpier apuesta por la moda sostenible masculina

En la actualidad, la moda sostenible masculina está ganando terreno a nivel global. Los hombres cada vez más buscan prendas que no solo reflejen su estilo personal, sino también su compromiso con el medio ambiente.

La tendencia hacia la sostenibilidad ha impulsado a diseñadores y marcas a crear colecciones que utilizan materiales orgánicos y reciclados. Este tipo de moda ofrece una amplia gama de opciones para los individuos modernos conscientes de su impacto en el planeta, desde camisetas hasta trajes formales.

En España, existen muchas tiendas que comercializa ropa de esta categoría, entre ellas Humpier, ubicada en la ciudad de Madrid.

La moda sostenible masculina de Humpier Humpier es una marca de moda sostenible masculina que se apuesta por la moda slow fashion y cuya inspiración viene del mundo del surf y el motor. Han creado un catálogo amplio para satisfacer todos los requerimientos de su público, ya sea que necesiten prendas básicas, custom, técnicas, atemporales o incluso colecciones exclusivas de diseños únicos.

El gran valor agregado de esta empresa de moda es que cada una de sus piezas se elaboran en Europa con materiales reciclados y orgánicos, reduciendo así la huella de carbono y poniendo su grano de arena para el cuidado ambiental. De hecho, ha obtenido el certificado Carbon Neutral que remarca su compromiso con el medioambiente y con la fabricación ética y responsable.

Realizan envíos a todo el mundo. Pueden elegir camisetas, sudaderas, ponchos, pantalones, entre muchas cosas más. Sin embargo, una de las alternativas más buscadas son los polos, a los cuales les han dado un nuevo concepto.

Los polos son unos de los bestsellers de Humpier El polo no pasa de moda. Y es que, desde que aparecieron en 1920, no han salido del mercado. El modelo tradicional es de manga corta con cuello plano y con botones. No obstante, la marca Humpier le ha dado un giro que ha gustado mucho entre su público.

Los modelos de esta marca son de manga larga, hechos con algodón orgánico y con diseños llamativos. Los hay de diferentes colores como blanco, azul, verde, vino, arena, con rayas y más. Disponen tanto de polos básicos con una line de diseño minimalista, como del nuevo concepto que se comentaba anteriormente, en el que se exploran otras líneas de diseño con parcheados, serigrafías delanteras e incluso serigrafías en las mangas. Estas prendas se caracterizan por la versatilidad, se pueden usar con todo tipo de ropa. Si la ocasión es casual, se pueden colocar con unos jeans o con unas bermudas. Si se va a un evento especial, el polo se puede llevar con un pantalón de vestir. También luce muy bien con una chaqueta encima.