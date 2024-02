Masaje Deep Tissue, una técnica muy demandada que pocos profesionales dominan

Deep Tissue hoy está presente en el menú de los más exigentes spa de Lujo. El sector Luxury Wellnes y Spa continúa creciendo a niveles poco imaginados hace unos años. Este sector presenta una demanda de profesionales cada vez más preparados, ya que la competitividad en la calidad de sus servicios es cada vez más exigente.

Sandra Piro Suárez es formadora especializada en Deep Tissue. En su trayectoria se puede destacar que ha entrenado en 2021 al Spa del Súper Yate Solandge, ha sido Spa Manager del Grand Hotel Central en Barcelona y en sus comienzos formó parte del staff de terapeútas de los Pumas (Selección Nacional de Rugby Argentina).

Ha brindado cursos en Madrid, Zaragoza, Buenos Aires y Barcelona. Estudió en India, Nepal, Tailandia, España y Argentina. Su trayectoria y profesionalismo hicieron que Spa Academy by Manuel de La Garza la convoque para formar parte de su staff para formar en Anatomía y Deep Tissue a las futuras terapuetas de elite que se graduarán en dicha Academy.

Sandra ha desarrollado con el tiempo una sensibilidad que caracteriza su trabajo y hace que cada vez más profesionales se acerquen a sus cursos para desarrollar Deep Tissue desde su exquisita percepción. Ella transmite esta técnica desde el respeto y la sensibilidad. Según sus palabras: "Tenemos que conquistar todo un sistema para acceder a su profundidad sin violencia", "No hace falta usar la fuerza, si la utilizamos solo recibiremos resistencia". Sus cursos presenciales de 50 horas comienzan con una presentación de anatomía que sitúa al alumno en el terreno donde va a realizar el trabajo. Su manera de abordar esta técnica es desde la precisión, la mecánica, el conocimiento y el desarrollo de la sensibilidad.

Ella solo brinda clases para 8 alumnos por curso, ya que la técnica requiere que quien la transmita esté en cada detalle. Sus próximos cursos serán en Barcelona y comienzan en el mes de marzo, las opciones que propone son diversas y quizás se puede conseguir una plaza.

Lunes por la mañana

Este formato es ideal para quienes ya se dedican a esta profesión. Los lunes por la mañana suelen ser días que naturalmente se destinan a actividades personales de desarrollo.

Fechas:

Marzo: 4, 11, 18 y 25

Abril: 8, 15, 22 y 29

Mayo: 6, 13 y 27

Junio: 3

Horario:

Lunes de 10:00 a 14:00 hs

1 Fin de semana al mes durante cuatro fines de semana

Este formato es ideal para aquellos que tienen compromisos durante la semana. Un fin de semana al mes también es una opción posible para no limitar los momentos de descanso o de reunión familiar.

Fechas:

Marzo: 16 y 17

Abril: 13 y 14

Mayo: 11 y 12

Junio: 1 y 2

Horarios:

Sábados de 15:00 a 19:00 hs

Domingos de 10:00 a 19:00 hs

Cursos intensivos en Semana Santa Días y horarios

Una semana entera ideal para aquellos que buscan una inmersión total. Los cursos intensivos son la opción perfecta para vivir sin distracciones en la atmósfera de esta técnica. Durante una semana completa se sentirán los efectos de Deep Tissue y las personas se llevarán una sensación que guiará su trabajo con esta técnica.

Comienza: Lunes 25 de Marzo

Finaliza: Domingo 31 de Marzo

Horarios:

Lunes a sábados de 10:00 a 19:00 hs

Domingo de 10:00 a 14:00 hs

Lugar: C/d´Ausiás Marc, 25, L´Eixample, 08010 Barcelona