Salir de la adicción con la ayuda del programa de Narcóticos Anónimos

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se estima que ha habido un aumento del 23 % en la cantidad de personas que consumieron drogas respecto a la década anterior. El consumo de drogas se ha convertido en uno de los principales flagelos de la sociedad a nivel mundial, con un número creciente de individuos que caen en la adicción a distintos tipos de sustancias.

En este escenario, Narcóticos Anónimos es una organización que ofrece un programa diseñado para salir de la adicción, el cual ha logrado un alto porcentaje de éxito en la recuperación de adictos.

Un programa efectivo para salir de la adicción Salir de la adicción no es un proceso sencillo, ya que el consumo de drogas encierra una combinación de factores externos e internos que inciden en la voluntad de las personas. En este marco, Narcóticos Anónimos (NA) busca ser un refugio seguro y beneficioso para los adictos, en el cual se les proporciona contención y escucha para iniciar el camino de la recuperación. De este modo, en sus reuniones se busca el bienestar común de todos los miembros del grupo, ya que la rehabilitación personal depende de su unidad.

Para ello, el programa contempla la autonomía de cada grupo, los cuales tienen el único propósito de llevar el mensaje al adicto que continúa sufriendo la enfermedad. A su vez, cabe mencionar que las reuniones de Narcóticos Anónimos no son clases ni sesiones de terapia de grupo, y que solo se comparten experiencias personales respecto a la adicción y la recuperación, aunque sus centros de servicio pueden emplear trabajadores especializados.

¿Cómo puede ayudar Narcóticos Anónimos? Surgido del programa de Alcohólicos Anónimos a finales de la década de 1940, las primeras reuniones de Narcóticos Anónimos se llevaron a cabo en Estados Unidos, desde donde el programa comenzó a expandirse, convirtiéndose en una herramienta esencial para que las personas de todo el mundo puedan salir de la adicción, recibiendo un mensaje en su propio idioma. Así, NA ofrece a adictos de cualquier clase social o nacionalidad la posibilidad de recuperarse, centrándose en la enfermedad de la adicción y no en la sustancia consumida en particular.

Por ende, quienes se identifiquen como adictos o quienes no estén seguros de ello y piensen que pueden tener un problema con las drogas pueden asistir a las reuniones cerradas de Narcóticos Anónimos, en tanto que las personas interesadas en saber cómo otros individuos han logrado salir de la adicción pueden optar por las reuniones abiertas.

Definida por los 12 pasos que detalla el programa de recuperación, las 12 tradiciones que explican la experiencia que puede ayudar a los grupos a mantener la unidad y los 12 conceptos que guían su estructura de servicio, Narcóticos Anónimos ha logrado una alta efectividad a la hora de ayudar a las personas a salir de la adicción.