La firma 180 The Concept recibe el sello Premios Victoria de la Belleza 2024 gracias a su fórmula nutricosmética H6

La innovadora fórmula nutricosmética en la que destacan numerosos ingredientes naturales y sus múltiples beneficios actuando de forma integral ante los signos de la edad, le han valido el sello Premios Victoria de la Belleza a la Fórmula H6 de 180 The Concept Un año más, se han celebrado los Premios Victoria de la Belleza, el único galardón en España, basado exclusivamente en las valoraciones de eficacia y satisfacción global de los productos, que son probados y premiados por los consumidores. Entre los premiados, la firma nutricosmética 180 The Concept ha sido una de las protagonistas gracias al galardón que ha recibido uno de sus fórmulas estrella: Fórmula H6 Healing – Rejuvenece, premiada en la categoría nutricosmética antienvejecimiento canal profesional.

Un sello basado en un examen sensorial y de efectividad

La importancia de los Premios Victoria de la Belleza reside en la metodología de sus pruebas.

Los productos candidatos son sometidos a un examen realizado por consumidores españoles a través de un test llevado a cabo en el hogar, sin referencia de marca, con el fin de evaluar el verdadero valor del producto, su calidad de uso y la satisfacción obtenida tras su utilización y todo ello supervisado por un laboratorio de análisis sensorial. Los premiados son los productos que han obtenido la nota más alta en su categoría y canal de venta.

De este modo, la fórmula H6 recibió la confianza de 60 consumidores, entre los que el 72% notó una mejoría en la piel, el 70% notó la piel más clara y luminosa, el 66% notó más hidratación y menos sensibilidad y el 67% notó la piel del rostro reparada, regenerada y protegida. Asimismo, el 74% lo recomendaría a sus conocidos y familiares y el 59% confirmó que lo compraría.

Además, uno de los focos de los Premios Victoria de la Belleza desde hace años está en premiar a aquellas marcas sostenibles que se alejan de la controversia en sus fórmulas. La firma nutricosmética 180 The Concept cumple con este precepto y es que, sus productos están libres de conservantes y aditivos y están certificados por las autoridades sanitarias europeas y con número de registro sanitario. En la fabricación se cumple con las normas de calidad y seguridad alimentaria, garantizando la trazabilidad de los productos y procesos. Cuenta con la certificación de buenas prácticas de fabricación GMP-Codex, emitido por SGS, certificado ISO9001-2015, Certificado Orgánico, Certificado ECO-023 y FDA.

Fórmula H6, la sinergia de dos tecnologías de última generación

La Fórmula nutricosmética H6 Healing se presenta en la actualidad como una extraordinaria fórmula antiaging que actúa en fase ósea, mejorando la firmeza de la piel y restaurando la línea corporal. Se trata de método estético de alta precisión antiaging que frena, retrasa y combate el envejecimiento.

Su modo de actuación comienza con la reparación del daño celular causado por el proceso de envejecimiento a través de la mejora de la absorción de nutrientes. Tras este primer paso, aumenta la producción del colágeno y promueve el rejuvenecimiento, lo que proporciona un resultado antiaging que disminuye la apariencia de las arrugas y líneas de expresión, proporciona un completo efecto lifting, dota de mayor luminosidad la piel y reduce la apariencia de los poros.

Finalmente, frena la descomposición de colágeno y promueve su recambio natural para evitar la oxidación y la glicación desde su raíz.

Para lograr todos estos objetivos antiedad, la Fórmula nutricosmética H6 Healing cuenta con dos tecnologías de última generación en el campo de la estética: HGH Boosting Group® y el Sistema Cellplant®.

Tecnología HGH Boosting Group® La tecnología HGH Boosting Group® mediante la sinergia de los ingredientes L-ornitina, L-arginina y N-acetilcisteína logra complementar y estimular la secreción natural de la importante hormona HGH. Esta hormona de crecimiento del propio cuerpo cumple un papel crucial en la reparación de tejidos, la regeneración celular y diversos procesos metabólicos. Con esta tecnología se complementarán y restaurarán los niveles de HGH que disminuyen con el paso de los años a causa del envejecimiento. Al aumentar su producción gracias a la Fórmula H6 s eofrece un impacto positivo en la tiroides y otros órganos importantes, como el corazón, el cerebro o el hígado.

Además, se ralentiza el proceso de envejecimiento, estimulando la producción de colágeno a la vez que proporciona firmeza y volumen a la piel.

Sistema CellPlant® La Fórmula H6 de 180 The Concept se completa con otra sinergia de ingredientes exclusivos que da forma al Sistema CellPlant®. Esta tecnología única de la firma nutricosmética, se trata de un sistema de suministro de energía nutricional, basado en el modelo RRP. Consigue reparar, regenerar y proteger la piel a través de la sinergia de los siguientes ingredientes:

Reparación : a través del extracto seco de equinácea púrpurea , bitartrato de colina y otros ingredientes como la hesperidina , repara las células dañadas, purifica el entorno celular, mejora la permeabilidad de la membrana celular y favorece la absorción de nutrientes.

: a través del , , repara las células dañadas, purifica el entorno celular, mejora la permeabilidad de la membrana celular y favorece la absorción de nutrientes. Regeneración : gracias a la combinación de cromo, magnesio, vitamina B, C y A y zinc, promueve el rejuvenecimiento de las células de la piel y mejora el nivel metabólico del cuerpo, restaurando las fibras de sostén.

: gracias a la combinación de y promueve el rejuvenecimiento de las células de la piel y mejora el nivel metabólico del cuerpo, restaurando las fibras de sostén. Protección: formulado con acetil cisteína, semilla de uva, polifenoles, extracto de granada y bromelina permite que la fórmula H6 evite que el colágeno y el ácido hialurónico se descompongan, y, además, bloquea el daño causado por los radicales libres y la glicación.