HONOR debuta en el MWC 2024 con una nueva estrategia Multi-Escenario potenciada por la IA

HONOR anuncia el lanzamiento mundial de HONOR Magic6 Pro y un PC con IA HONOR MagicBook Pro16, demostrando su innovación de colaboración abierta para permitir una Era marcada por la IA HONOR, la marca de tecnología global ha revelado hoy su nueva estrategia Multi-Escenario introduciendo la colaboración entre sistemas operativos potenciados por IA, y tecnología de IA basada en la intención centrada en el ser humano, así como un conjunto de dispositivos inteligentes con socios globales.

Durante su keynote, HONOR ha anunciado el lanzamiento mundial de HONOR Magic6 Pro(que llega a España disponible en pre-compra desde hoy), también de su último PC con IA: HONOR MagicBook Pro16. Ambos dispositivos están equipados con IA para potenciar la experiencia de usuario.

"A medida que la marca se adentra en la era de la IA, HONOR se compromete a ofrecer innovaciones centradas en el ser humano que aporten una experiencia abierta y fluida para satisfacer los deseos y necesidades del consumidor", ha declarado George Zhao, CEO de HONOR Device Co. "Se anuncia el lanzamiento mundial de los nuevos smartphones HONOR y el PC con IA, que realmente revolucionan la experiencia del usuario con capacidades de IA líderes en la industria, al tiempo que rompen los límites en la interacción humano-dispositivo".

Descubrir la magia de la IA con HONOR Magic6 Pro

HONOR Magic6 Pro, la última incorporación a la prestigiosa gama de buques insignia de la serie Magic de HONOR, cuenta con avances en fotografía, pantalla, rendimiento y experiencias de usuario impulsadas por IA. Impulsado por su compromiso con la innovación centrada en el ser humano, HONOR ha presentado MagicOS 8.0, la última versión de su sistema operativo basado en Android que introduce la IA y trae la primera interfaz de usuario basada en intenciones de la industria. Modelo que incorpor LlaMA 2 de código abierto, capaz de realizar funciones como preguntas y respuestas, creación de textos y comprensión lectora en un entorno offline.

Enriquecido con Magic Capsule y Magic Portal, HONOR Magic6 Pro proporciona a los usuarios una experiencia más personalizada e intuitiva. Con un simple toque en el banner de notificaciones de la parte superior de la pantalla, la Magic Capsule se expande para ofrecer información adicional y opciones relacionadas. El Magic Portal aprovecha el poder de la IA para comprender los mensajes y el comportamiento del usuario, simplificando las tareas complejas en un proceso de un solo paso y es compatible con más de 100 de las aplicaciones.

Disfrutar de una fotografía deportiva profesional con el sistema de cámara Falcon de HONOR basado en IA

HONOR Magic6 Pro, que estrena un nuevo y mejorado sistema de cámara HONOR Falcon impulsado por un modelo de IA entrenado con una base de datos 28 veces mayor que la generación anterior, incluye HONOR AI Motion Sensing Capture, un avanzado algoritmo de captura de IA que predice y captura sin esfuerzo los momentos decisivos en ultra alta definición. Además, el último sistema de cámara de HONOR introduce una notable lente de cámara teleobjetivo de 180MP (f/2.6, OIS) con zoom óptico de 2,5x y zoom digital de hasta 100x. HONOR Magic6 Pro también cuenta con una Cámara Ultra Gran Angular de 50MP (f.2.0, EIS) y una potente Cámara principal de 50MP con capacidades de apertura variable (f/1.4 y f/2.0, OIS).

Pantalla inigualable con HONOR NanoCrystal Shield

Con el cristal de pantalla más resistente a caídas de la industria hasta la fecha, HONOR Magic6 Pro cuenta con HONOR NanoCrystal Shield cuenta con una capa de recubrimiento de nitruro de silicio sobre el cristal nanocristalino del dispositivo para una mayor protección, además cuenta con una pantalla LTPO Eye Comfort de 6,8 pulgadas de bajo consumo, líder en el sector, que ofrece una experiencia de visualización como la atenuación PWM de 4320 Hz más alta del sector, la atenuación dinámica, la visualización nocturna circadiana personalizable y la función Nature Tone.

HONOR Magic6 Pro está impulsado por la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 3, que aporta a los nuevos dispositivos una mejora del 30% en el rendimiento de la CPU y un aumento del 25% en el rendimiento de la GPU. Gracias al Qualcomm® AI Engine, logrando una notable mejora del 98% en comparación con los modelos anteriores.

HONOR destaca como la primera marca en aplicar las innovaciones emergentes en baterías de otros sectores a los smartphones. Inspirándose en la disruptiva industria de los vehículos eléctricos (VE), HONOR incorpora a HONOR Magic6 Pro la nueva batería de carbono-silicio de segunda generación HONOR con HONOR E1, un chipset de gestión de la batería para mejorar la eficiencia energética. Además, con los cargadores 100W HONOR Wired SuperCharge y 66W HONOR Wireless SuperCharge, los usuarios pueden cargar el HONOR Magic6 Pro al 100% en sólo 40 minutos.

HONOR Magic6 Pro, el dispositivo recibió un distinguido 1er puesto en el ranking global de baterías DXOMARK con una puntuación máxima de 157.

Aprovechando la IA para crear una experiencia interconectada en todos los escenarios

HONOR ha lanzado su último portátil con IA, HONOR MagicBook Pro 16, que permite una experiencia de PC inteligente en todos los escenarios y potencia la colaboración entre sistemas operativos. Beneficiándose de las mejoras de rendimiento aportadas por la IA a nivel de plataforma de HONOR con CPU y GPU de última generación. Este dispositivo por el momento no llega a España.

HONOR también ha lanzado su tablet más reciente, HONOR Pad 9. Con una impresionante pantalla HONOR FullView de 12,1 pulgadas y 2,5K con una frecuencia de refresco de 120 Hz, un sistema de audio de ocho altavoces que incorpora la tecnología de ajuste de sonido HONOR Histen.

Teaser del PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR

En el MWC de este año, HONOR no sólo ha presentado oficialmente por primera vez el smartphone plegable PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR, sino que también ha desvelado un teaser de PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR, un smartphone que también encarna el ADN de Porsche Design.

Precios y disponibilidad

HONOR Magic 6Pro estará disponible en Negro y Verde Epi, a partir de 1.299 como PVRP. No obstante, en España se lanzar en Hihonor.com/es con la siguiente oferta de lanzamiento:

Oferta de lanzamiento disponible desde el 25 de febrero hasta el 10 de marzo, que incluye 3 tipos de paquete de descuento: Oferta PRINCIPAL: cupón de 300€ de descuento (precio final en 999€) + 6 meses de protección de pantalla gratuitos. Paquete de oferta 1: dispositivo + HONOR Pad X9 + funda del smartphone + cargador + cupón de 300€ de descuento. Todo esto por 1.165,7€. Paquete de oferta 2: dispositivo + HONOR Watch 4 + funda del smartphone + cargador + cupón de 300€ de descuento. Todo esto por 1099,8€.

PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR estará disponible en Gris Ágata en España entre finales de este trimestre y comienzo del siguiente por un PVPR desde 2.699€.

HONOR Pad9 desde hoy estará disponible para su compra en España a través de Hihonor.com/es por un PVPR de 399€. No obstante, se lanza con una oferta que durará hasta el 10 de marzo con cupón de descuento de 100€, quedándose en 299€ (disponible en color Gris Espacial).