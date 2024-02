Sostenibilidad, eficiencia energética e innovación, las grandes tendencias del mercado inmobiliario del lujo, según The Simpe Rent

La sostenibilidad se ha convertido en el principal requisito a la hora de elegir una vivienda de lujo, seguido de la eficiencia energética y el uso de la tecnología y de la innovación. España es el cuarto país del mundo en venta de viviendas de lujo con cifra de operaciones récord en el último año Un estudio elaborado por la red inmobiliaria The Simple Rent (www.thesimplerent.com), especializada en la gestión de vivienda luxury, analiza cuáles son las tendencias actuales más solicitadas en el mercado de los inmuebles de lujo en España para este 2024. Con un crecimiento en los últimos años del 175%, las prioridades por parte de los compradores se centran en 3 aspectos principales: sostenibilidad, eficiencia energética e innovación.

Según los datos de The Simple Rent, la sostenibilidad se ha convertido en una tendencia prioritaria dentro de la compra de viviendas de lujo. Uno de los ejemplos más claros en esta línea es que los compradores cada vez tienen más vehículos eléctricos, por lo que el punto de carga eléctrica para coches es otro de los requisitos principales a la hora de elegir una vivienda de lujo.

El mercado inmobiliario de lujo español, comprendido por aquellas viviendas con un valor superior a los 3 millones de euros, se ha convertido en el cuarto más importante de todo el mundo sólo por detrás de EE.UU., Reino Unido y Australia.

Cabe destacar que España está viviendo una alta demanda de compradores con una riqueza que supera los 20 millones de euros.

En este contexto, entender cuáles son las prioridades de este tipo de compradores se considera prioritaria ya que sólo uno de estos aspectos o tendencias puede marcar la diferencia de valor de un inmueble en una transacción tan elevada.

Sonia Campuzano, CEO de The Simple Rent, explica: "Los compradores de vivienda de lujo tienen muy claras las ideas de lo que quieren comprar. Analizan las características del inmueble más allá de la zona en la que esté, buscando valores añadidos en innovación y en sostenibilidad".

Sostenibilidad

Se trata de uno de los principales requisitos que exigen los compradores de viviendas de lujo hoy en día. El aumento de conciencia social y del ahorro energético vinculado a las nuevas tecnologías hacen que la mayoría de los requisitos de información sobre la adquisición de una nueva vivienda de lujo incluyan medidas de sostenibilidad medioambiental.

Los compradores de viviendas de lujo poseen un alto nivel de conciencia medioambiental. Esto ha provocado que el confort y la calidad en una nueva construcción luxury deba de ir de la mano de la sostenibilidad y del cuidado del entorno.

"Todas las gestiones que recibimos en The Simple Rent para la operación de una vivienda de lujo incluyen un apartado acerca de la sostenibilidad del inmueble. La mayoría de los compradores solicitan información sobre los certificados energéticos, sistemas de optimización ecológica y materiales de construcción. Todo relacionado con el cuidado del medioambiente", explica Sonia Campuzano.

Eficiencia energética

Entre las condiciones sostenibles destacan especialmente la reducción del impacto medioambiental del inmueble y el uso de recursos naturales más eficientes que permitan reducir el consumo de energía y, por tanto, el desperdicio.

También cobran relevancia el tipo de material empleado en la construcción, y es que más del 27% de los compradores de viviendas de lujo buscan inmuebles construidos, materiales más sostenibles y respetuosos con el medioambiente.

Por último, el uso de tecnología eficiente, como paneles solares, geotermia o sistemas de recolección de agua de lluvia, son algunos de los más demandados por parte de los compradores de viviendas de lujo.

Innovación

En este sentido, estas tendencias se apoyan en la innovación para su aplicación en el hogar. Y es que cada vez está más presente el nivel de tecnología que permita optimizar la calidad de vida.

"Ya es muy habitual el uso de tecnologías avanzadas y eficientes para ahorrar energía y obtener diversos beneficios que eviten perjudicar el medioambiente. Algunas de ellas incluyen iluminación LED de bajo consumo, sistemas de climatización inteligentes y monitoreo y control automatizado de energía", explica la CEO de The Simple Rent.

En definitiva, los compradores de viviendas de lujo buscan soluciones para disfrutar de un hogar cómodo, elegante y respetuoso con el medioambiente, al mismo tiempo que reducen significativamente su huella de carbono y el impacto que ello provoque en el planeta.