Worldline busca innovar sus soluciones conversacionales mediante IA Generativa con la ayuda de startups

Worldline como empresa multinacional participará en la iniciativa "Open Innovation Challenge", que busca crear sólidas alianzas con partners para mejorar su plataforma conversacional y desarrollar nuevos servicios innovadores que ofrezcan a las marcas y empresas una disruptiva interacción con sus consumidores "Open Innovation Challenge" está impulsada por ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa, la Generalitat de Catalunya y Enterprise Europe Network. El objetivo de esta iniciativa es que grandes empresas internacionales puedan encontrar las mejores soluciones innovadoras para resolver sus retos tecnológicos.

La iniciativa se desarrolla en dos fases. En la primera fase las empresas publican un reto tecnológico en el ámbito de la inteligencia artificial, el big data, la internet de las cosas, la movilidad o la robótica, entre otros.

Durante la segunda fase, las empresas tecnológicas o startups contactan con las empresas para planificar una reunión que muestre sus capacidades para lograr el reto planteado.

Reunir a empresas con startups y proveedores de tecnología

Del 26 al 28 de febrero, el MWC Open Innovation Challengecelebrará reuniones presenciales entre empresas/inversores y proveedores de tecnología dentro de Fira Gran Vía, sede del congreso 4YFN en Barcelona, en el Pabellón 8. Worldline estará el 28 de febrero atendiendo a las startups que crean que pueden ayudar a solventar el reto propuesto.

El reto de Worldline

Worldline impulsa el desarrollo de más de un millón de empresas en todo el mundo, ayudando a empresas de todo tipo y tamaño a acelerar su crecimiento de forma rápida, sencilla y segura, gracias a una avanzada tecnología de pagos, experiencia local y soluciones personalizadas para cientos de mercados e industrias.

"Nuestro reto busca establecer una conexión con startups para buscar sinergias sobre cómo aplicar Inteligencia Artificial Generativa dentro de nuestras Soluciones Conversacionales como WhatsApp Business o RCS", explica José María López, Coordinador del Comité de Innovación de Worldline Iberia.

El objetivo del reto de Worldline es mejorar los procesos conversacionales actuales en los canales mencionados, más otros como web y apps móviles, y pensar en nuevos servicios que ofrecer a marcas y empresas en la interacción con sus consumidores.

El punto de partida de esta colaboración empieza con dos de las soluciones conversacionales que actualmente ofrece Worldline: WhatsApp for Business y RCS (Rich Communication Services).La primera es una plataforma de mensajería robusta y fiable que da servicio a múltiples empresas y sectores. Una solución omnicanal, fácil de integrar con otros sistemas existentes y que permite implementar bots. WhatsApp for Business mejora la atención al cliente mediante chatbots o agentes, digitalizando procesos y experiencias de autoservicio para asistir a los clientes en sus consultas y operaciones y facilita el envío de alertas, notificaciones, promociones y recordatorios. La solución de Worldline permite la venta online de productos y servicios, acepta pagos, cobros y recobros de deuda.

Por su parte, RCS se basa en la nueva generación de SMS, desarrollada porGoogle junto a varios fabricantes de smartphones, operadoras y organismos rectores de la industria de la telefonía móvil, que permite nuevas funcionalidades en un canalde comunicación que sigue siendo esencial, a pesar de los nuevos canales de comunicación instantánea que permiten enviar contenido enriquecido de forma bidireccional.

RCS es un protocolo de red que mezcla lo mejor de los SMS y las aplicaciones de mensajería instantánea. Además, puede ayudar a responder consultas sobre cuentas, bloquear tarjetas, solicitar un nuevo producto o servicio y mucho más. Por ejemplo, en el caso de las alertas de transacciones (notificación de una compra con tarjeta de crédito), con SMS el cliente recibe un simple mensaje de texto, pero con RCS el usuario puede ponerse en contacto fácilmente con el banco dentro del mismo canal para comunicarle si se trata o no de una compra autorizada.