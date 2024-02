Arson Metering incorpora detección acústica de fugas en su telelectura

Dota a su sistema de telelectura, Aquacity, de innovadoras herramientas para el ahorro de agua La empresa Arson Metering ha desarrollado su tecnología de telelectura de contadores con herramientas avanzadas para el ahorro de agua. Las novedades responden a la necesidad urgente de aumentar el rendimiento del agua disponible en los municipios en el actual contexto de escasez.

La firma ha invertido más de 200.000€ y un año y medio de trabajo en integrar sistemas de detección acústica de fugas y de gestión de presiones que van a permitir un mayor aprovechamiento del agua y un control más eficiente de la red de suministro. Además, ha incorporado una funcionalidad social enfocada a la seguridad de personas mayores que viven solas.

El principal hito que ha logrado el equipo de Arson Metering es integrar los actuales sistemas de detección acústica, ya conocidos, con los datos de consumo horario de los contadores de agua, correlacionando los datos de manera eficaz y sencilla. Este sistema funciona a través de sensores que pueden detectar escapes en la red general con el fin de atajar el problema del Agua No Registrada. En esta categoría entra toda el agua que se consume, pero ni se controla, ni se factura, ya sea porque se escapa en fugas, por averías o fraudes.

"En España la red hidráulica es muy antigua, por lo que es primordial hacer un esfuerzo extra en detectar todas las posibles fugas o averías que pueda haber", afirma Amador Martínez, gerente de Arson Metering. Según los cálculos de la firma el alcance del agua no registrada puede llegar, en casos extremos, hasta el 40% del total, en muchos casos por pérdidas.

El sistema que ha incorporado Arson Metering se basa en unos sensores acústicos colocados en puntos estratégicos de las canalizaciones e integrados en la red de telelectura. Estos sensores transmiten mediante tecnología LoRaWAN el sonido del entorno. Este sonido se filtra para eliminar los ruidos y quedarse con la frecuencia sonora de las fugas. Cuando se detecta esa frecuencia, se visualiza en ese punto un área de actuación marcado por múltiples factores como el material de las tuberías. En función de las áreas que se visualizan en el sistema de información geográfica -GIS- de la red de suministro se puede prever dónde se encuentra una fisura en una tubería.

La gran ventaja tecnológica es comparar y contrastar los datos de los sensores con los datos de los consumos en tiempo real de la instalación mediante "un click", permitiendo discriminar los consumos medidos de las fugas no registradas.

Arson Metering ha colaborado con los fabricantes de sensores y contadores, que ya han integrado con éxito esta funcionalidad de detección acústica y comunicaciones LoRaWAN, de forma que, si se coloca al menos uno de estos contadores o sensores en un edificio, sirva también para detección en el interior de la acometida privada. La funcionalidad ya está incorporada en su sistema de telelectura AquaCity y se pondrá en marcha próximamente en las primeras instalaciones.

Estos nuevos desarrollos aportan un nivel mayor de control del suministro de agua, además de realizar fácilmente análisis de datos -balances hídricos, comparativas, etc.- que se llevan a cabo en el Centro de Control de Datos de Arson Metering para velar por el buen funcionamiento de las instalaciones que se gestionan. La firma gestiona la red de suministro de agua de más de 200 municipios de España, Italia, Francia, Grecia y Latinoamérica, principalmente, y más de 400.000 contadores de agua, siendo su sistema de telelectura uno de los más fiables, al proporcionar el 100% de los datos de los contadores de cada ciudad.

Fuente: Spb_servicios periodísticos