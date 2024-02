La Casa Agency analiza el impacto de las nuevas normas de eficiencia sostenible en el mercado del alquiler

Los inquilinos cada vez tienen más conciencia sobre el desarrollo sostenible y las condiciones que debe tener una casa para poder ser más eficiente energéticamente y menos contaminante. Eficiencia energética, aislamiento, gestión del agua y materiales sostenibles son las 4 condiciones principales que más se demandan para el alquiler de una vivienda Según La Casa Agency, (www.lacasa.net) red de inmobiliarias con presencia en todo el país, cada vez cobra mayor importancia el impacto de las nuevas normas de eficiencia sostenible en el mercado del alquiler.

En un mundo cada vez más consciente del medio ambiente y de la necesidad de reducir la huella ecológica, las normativas de eficiencia sostenible están ganando terreno en diversos sectores, incluido el mercado inmobiliario.

Según los datos de La Casa Agency, en particular, en el mercado del alquiler, estas normas están siendo cada vez más demandadas por inquilinos preocupados por el impacto ambiental de sus hogares y por propietarios que buscan cumplir con las regulaciones y atraer a un público más consciente.

¿Qué son las normas de eficiencia sostenible?

Las normas de eficiencia sostenible son reglamentos y estándares diseñados para promover el uso eficiente de los recursos naturales y la reducción de la huella de carbono en los edificios. Esto puede incluir requisitos relacionados con la eficiencia energética, el uso de materiales sostenibles, la gestión del agua y la reducción de residuos, entre otros aspectos. Estas normas pueden variar según la ubicación geográfica y las leyes locales, pero tienden a tener un enfoque común en la promoción de prácticas respetuosas con el medio ambiente en la construcción y operación de edificaciones.

¿Por qué son demandadas en el mercado del alquiler?

Desde la red inmobiliaria La Casa Agency se ha desarrollado un pequeño estudio sobre las demandas sostenibles en el mercado del alquiler. Así, se concluye que, las normas de eficiencia sostenible están siendo cada vez más demandadas por varias razones:

Conciencia ambiental: Los inquilinos están cada vez más preocupados por el impacto ambiental de sus viviendas. Buscan opciones que les permitan reducir su huella ecológica y vivir de manera más sostenible. Por lo tanto, están dispuestos a pagar más por propiedades que cumplan con ciertos estándares de eficiencia energética y sostenibilidad.

Los inquilinos están cada vez más preocupados por el impacto ambiental de sus viviendas. Buscan opciones que les permitan reducir su huella ecológica y vivir de manera más sostenible. Por lo tanto, están dispuestos a pagar más por propiedades que cumplan con ciertos estándares de eficiencia energética y sostenibilidad. Ahorro en costos de servicios públicos: Las propiedades que cumplen con normas de eficiencia energética tienden a tener costos operativos más bajos, ya que utilizan menos energía y recursos. Esto puede traducirse en ahorros significativos en las facturas de servicios públicos para los inquilinos, lo que los hace más atractivos en el mercado del alquiler.

Las propiedades que cumplen con normas de eficiencia energética tienden a tener costos operativos más bajos, ya que utilizan menos energía y recursos. Esto puede traducirse en ahorros significativos en las facturas de servicios públicos para los inquilinos, lo que los hace más atractivos en el mercado del alquiler. Cumplimiento normativo: Los propietarios también están bajo presión para cumplir con las regulaciones ambientales y de eficiencia energética establecidas por las autoridades locales y nacionales. Al garantizar que sus propiedades cumplan con estas normas, no solo evitan posibles sanciones y multas, sino que también se mantienen competitivos en un mercado donde la sostenibilidad es cada vez más valorada.

Los propietarios también están bajo presión para cumplir con las regulaciones ambientales y de eficiencia energética establecidas por las autoridades locales y nacionales. Al garantizar que sus propiedades cumplan con estas normas, no solo evitan posibles sanciones y multas, sino que también se mantienen competitivos en un mercado donde la sostenibilidad es cada vez más valorada. Imagen de marca: Para los propietarios y empresas de gestión de propiedades, el cumplimiento de normas de eficiencia sostenible puede mejorar su imagen de marca y reputación. Demuestra su compromiso con la responsabilidad ambiental y puede atraer a un público más amplio de inquilinos que valoren estos principios. 4 Condiciones más demandadas en el mercado del alquiler

Desde La Casa Agency se han analizado las 4 demandas más habituales sobre materia de sostenibilidad para los alquileres.

Eficiencia energética: Los inquilinos buscan propiedades con sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado eficientes, así como iluminación LED y electrodomésticos energéticamente eficientes. También valoran el uso de energías renovables, como paneles solares o sistemas de geotermia.

Los inquilinos buscan propiedades con sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado eficientes, así como iluminación LED y electrodomésticos energéticamente eficientes. También valoran el uso de energías renovables, como paneles solares o sistemas de geotermia. Aislamiento y calidad del aire interior: Las propiedades que cuentan con un buen aislamiento térmico y acústico son altamente demandadas, ya que ofrecen un mayor confort y reducen la necesidad de consumo energético. Además, los sistemas de ventilación que garantizan una buena calidad del aire interior son valorados por los inquilinos preocupados por su salud y bienestar.

Las propiedades que cuentan con un buen aislamiento térmico y acústico son altamente demandadas, ya que ofrecen un mayor confort y reducen la necesidad de consumo energético. Además, los sistemas de ventilación que garantizan una buena calidad del aire interior son valorados por los inquilinos preocupados por su salud y bienestar. Materiales sostenibles: Los materiales de construcción y acabados utilizados en la propiedad son otro factor importante para los inquilinos. Buscan edificaciones construidas con materiales sostenibles, de bajo impacto ambiental y que promuevan la salud de los ocupantes, como pinturas sin VOC (compuestos orgánicos volátiles) y pisos de madera certificada.

Los materiales de construcción y acabados utilizados en la propiedad son otro factor importante para los inquilinos. Buscan edificaciones construidas con materiales sostenibles, de bajo impacto ambiental y que promuevan la salud de los ocupantes, como pinturas sin VOC (compuestos orgánicos volátiles) y pisos de madera certificada. Gestión del agua: Las propiedades que incorporan sistemas de recolección de agua de lluvia, grifos y duchas de bajo flujo, y tecnologías de reciclaje de aguas grises son cada vez más valoradas por su capacidad para reducir el consumo de agua potable y promover prácticas más sostenibles de gestión del agua. De este modo, las normas de eficiencia sostenible están transformando el mercado del alquiler al proporcionar a los inquilinos opciones más respetuosas con el medio ambiente y ayudar a los propietarios a cumplir con regulaciones cada vez más estrictas. Estas condiciones, como la eficiencia energética, la calidad del aire interior y el uso de materiales sostenibles, se están convirtiendo en estándares cada vez más demandados por aquellos que buscan un hogar que no solo sea cómodo y funcional, sino también sostenible y respetuoso con el planeta.