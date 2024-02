eGain presentará sus últimas capacidades de conocimiento de IA en la feria Call Centre World 2024 de Berlín

La empresa demostrará cómo Knowledge Hub aprovecha la IA generativa para ofrecer un valor empresarial a escala más rápidamente eGain (NASDAQ: EGAN), plataforma de conocimiento de IA líder en captación de clientes, ha anunciado hoy que la empresa mostrará eGain Knowledge Hub con AssistGPT™ en la CCW de Berlín, que se celebrará del 26 al 29 de febrero.

Clasificada como número uno por los analistas y KMWorld, eGain Knowledge Hub ofrece respuestas precisas y orientación personalizada sobre el flujo de trabajo a los agentes. eGain AssistGPT™, nueva capacidad de IA generativa sin código que ayuda a las empresas a generar conocimiento a partir de conversaciones con clientes y documentos de pymes, acelera la automatización en el Knowledge Hub hasta cinco veces más rápido que los estándares de referencia del sector.

La empresa demostrará cómo Knowledge Hub aprovecha la IA generativa para ofrecer un valor empresarial a escala más rápidamente, con una automatización extrema de las tareas destinadas a autores, agentes y analistas del conocimiento. Entre las capacidades innovadoras se incluirán:

Orquestación de experiencias de clientes, agentes y operaciones con IA generativa y conversacional

Experiencias omnicanal con primacía digital unificadas con los sistemas del centro de contacto mediante una arquitectura componible BYO (Bring Your Own)

Analítica conectada para las operaciones del centro de contacto, las experiencias de los clientes y la optimización del conocimiento Los visitantes del puesto de eGain obtendrán un ejemplar gratuito de «Knowledge Management for Dummies», un libro de edición especial de eGain, publicado por John Wiley.

Plataforma de conocimiento de IA de eGain: eGain Knowledge Hub

Puesto de eGain: Pabellón 2, Puesto C3

Sesión de trabajo grupal: Tema: Gestión del conocimiento: el ingrediente que falta en la transformación del servicio al cliente mediante la IA generativa Ponente Anthony Gray, vicepresidente, eGain EMEA Fecha, hora y lugar 28 de febrero de 2024, 16:30 h CET, Pabellón 2, Foro de ponentes

Acerca de CCW 2024

Se debe visitar: https://www.ccw.eu/en/

Acerca de eGain

Gracias a la IA y al análisis, eGain Knowledge Hub mejora la experiencia del cliente y reduce el coste del servicio con asistencia virtual, autoservicio y modernas herramientas de escritorio para agentes. Para obtener más información, se puede acceder a www.eGain.com.