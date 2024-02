Según Funneltropia, e-mail marketing, un gran sustituto en las estrategias de publicidad y marketing actuales

El e-mail marketing es hoy en día una de las estrategias más utilizadas por los negocios dedicados a cualquier actividad económica para dar a conocer o vender un producto o servicio. Esta técnica consiste básicamente en enviar mensajes de tipo comercial por correo electrónico a una audiencia específica, incluyendo contenido interesante y relevante y llamadas a la acción cargadas de persuasión.

Esta práctica otorga innumerables beneficios a las empresas, ya que permite conectar de forma directa con los potenciales clientes y mejorar su presencia en línea. Para implementar esta metodología es recomendable buscar a especialistas en el área como la agencia de marketing Funneltropia.

Todas las ventajas del e-mail marketing como estrategia Más allá de las ventajas expuestas, el e-mail marketing ofrece muchos más beneficios a todos aquellos empresarios que buscan que sus negocios suban al siguiente nivel en el plano digital. Una de las grandes particularidades de este método es que es económico. Por esa razón, resulta ideal para quienes necesitan ahorrar recursos y para las pequeñas y medianas empresas.

Además de ser accesible a nivel económico, esta táctica trae buenos resultados. Y es que, no solo logra persuadir a los clientes ideales, sino que también los retiene y los fideliza. A su vez, esto se traduce directamente en un aumento de las ventas y en un retorno positivo de la inversión.

Este recurso orgánico es tan efectivo que ha ganado un puesto relevante en la lista de las mejores tácticas para optimizar el marketing empresarial durante este 2024. No obstante, llevar a cabo la publicidad por correo electrónico no es algo que pueda hacer alguien que no tenga conocimientos, ya que hay que realizar una serie de pasos y cumplir con algunos requisitos legales. A la misma vez, hay que saber bien qué es lo que se va a enviar a los leads para que puedan prestarle atención y no lo cataloguen como un spam.

Funneltropia es una agencia especializada en marketing por e-mail Una de las grandes especialidades de la agencia Funneltropia es el e-mail marketing. Esta firma especializada está conformada por un equipo de apasionados profesionales que ofrecen una atención personalizada a los clientes para poder diseñarles a cada uno de ellos una estrategia que se ajuste a su modelo de negocio.

Los expertos se enfocan en crear estrategias donde los receptores de los correos electrónicos sean redirigidos a la página web del determinado comercio, elevando así las posibilidades de concretar una venta.

Quienes opten por este servicio pueden determinar si realmente les está dando resultados. Por un lado, obtienen las estadísticas que revelan cuántas personas han abierto los e-mail, y, por otro lado, es posible rastrear las interacciones con la audiencia objetivo.