Partido entre el feminismo y el egoísmo

En ocasiones no sé si atreverme a decir las cosas que me pasan porque se podrían interpretar como tendenciosas. Pienso que mi amigo Groucho Marx se equivocó cuando dijo aquello de:” “Estos son mis principios, si no te gustan tengo otros”. Yo creo que la frase debería ser:” Estos son mis principios, si chocan con mis intereses, los cambio”. No hace mucho me metí en una página de Internet para encontrar pareja. Subí mi perfil, una foto y al cabo de unos días quedé con una chica en un bar. Pero ese día no se presentó. Decidí darle otra oportunidad y esta vez sí acudió a la cita. Después de 3 horas charlando, quedamos para ir al cine al domingo siguiente. Salimos del cine y fuimos a un bar. Una vez sentados, pedimos algo para beber y le digo: “Mira, fulanita, a mí me gustaría pagar todo siempre que salgamos, pero estoy divorciado, tengo dos hijos, una hipoteca, soy autónomo y las cosas no funcionan todo lo bien que yo quisiera, ¿Qué te parece si pagamos a medias?” A lo que ella se negó. Me dijo que ella pagaría alguna cosa, pero que gran parte de los gastos los tendría que sufragar yo. A lo que yo le dije que me parecía un abuso por su parte. Y que el feminismo suele perder cuando juega en el campo del egoísmo…