Seguros de vida y cómo mejorarlo con Solopolizas

En la actualidad, más de 20 millones de personas en España cuentan con un seguro de vida, de acuerdo al último estudio realizado por Life5 en el año 2022.

Sin embargo, según cifras de Mapfre, esta cifra aún se encuentra por debajo de Francia y Alemania en la lista de países con mayor cantidad de ciudadanos asegurados. Dicha situación puede deberse a desconocimiento sobre el tipo de seguro, la cantidad que debe pagarse, intereses elevados, entre otros. Por esta razón, se recomienda buscar asesoramiento en empresas especializadas como Solopolizas, donde ofrecen una guía completa y seguros adaptados a las necesidades de cada cliente.

¿Es importante tener el seguro de vida de un banco? Un seguro de vida es una inversión que protege a familiares ante el deceso o la incapacidad del asegurado. En este sentido, es una póliza común que puede obtenerse en empresas aseguradoras o bancos. Esta última opción suele proteger el gasto de la hipoteca para evitar que recaiga en familiares y, en ocasiones, se presenta como un paso obligatorio. Sin embargo, tiene grandes desventajas.

En primer lugar, al contratar el servicio en una aseguradora es posible ahorrar hasta un 50 % en pagos anuales. En contraste, algunas entidades financieras ofrecen un descuento en intereses en caso de que la persona solicite un servicio adicional con el seguro, ya sea un préstamo o una hipoteca. No obstante, el total a pagar siempre es más alto. De hecho, según un estudio de INESE y Actuarial, los seguros de vida por el banco cuestan un 48,3 % más que aquellas pólizas pertenecientes a las empresas aseguradoras.

Por otro lado, los bancos no siempre ofrecen asesoramiento sobre el seguro. De esta forma, las personas no tienen una guía al seleccionar la póliza correcta para su situación financiera y sus expectativas.

¿Cómo mejorar la situación de un seguro de vida? Los seguros de vida son especialmente útiles para personas que deseen que su familia esté protegida. Por ello, una de las mejores formas de mejorar la cobertura es solicitando el servicio en una empresa de seguros. Este tipo de pólizas cubren deudas, alimentación, estudios e hipotecas. También pueden abarcar los gastos funerarios para facilitar el proceso.

Al ser un asunto delicado, se recomienda acudir a una aseguradora especializada. Esta debe tener reputación confiable y diversas pólizas disponibles. Por ejemplo, la empresa Solopolizas cuenta con un seguro de vida de correduría que se ajusta a las necesidades de cada persona, ofrece la posibilidad de hacer subrogaciones a bancos (con esto es posible ahorrar cantidades considerables de dinero).

Además, durante el mes de febrero, la compañía ofrece un 20 % de descuento de por vida en la póliza de seguros de salud. Esta es una buena oportunidad, ya que son contratos útiles, sobre todo a medida que pasan los años y se convierten en un aliado durante la vejez.