Los planes de ocio se reinventan gracias al useful gaming

Experiencias de realidad virtual, videojuegos y simuladores de coches de carreras con en enfoque práctico

Los centros de experiencia Diamond Esports Center se han convertido la alternativa ideal para celebrar cumpleaños infantiles o adultos, despedidas de soltero o simplemente pasar un rato divertido en familia o entre amigos, ya que ofrecen la posibilidad de vivir experiencias únicas, a un precio super ajustado (cumpleaños desde 10€ p.p. e incluso otras actividades más asequibles).

En las instalaciones de Madrid y Barcelona todo es posible, ya que disponen de más de 200 ordenadores equipados con la última tecnología gaming, simuladores de coches de carreras de la más alta gama, gafas de realidad virtual y los juegos más destacados del panorama competitivo.

Diamond Esports Center es un lugar de referencia tanto para el entorno lúdico como para el profesional, ya que ofrece propuestas de team building enfocadas al ámbito corporativo y, a su vez, opciones de celebración de cumpleaños, torneos de amigos, entrenamientos, etc.

¿Cuál es el valor añadido del useful gaming? Además de pasar un rato divertido con los amigos, sean de la edad que sean, las personas se llevarán un aprendizaje. Sin ser consciente y mientras se disfruta en un entorno lúdico, se planificarán estrategias, se liderarán equipos o se tomarán decisiones relevantes, entre otras.

Un sinfín de posibilidades adaptadas a los diferentes momentos y edades

Cumpleaños: celebración de cumpleaños de todas las edades (incluyen tiempo de juego gaming, snacks y bebidas).

Team Building: jornadas dedicadas a las empresas para fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo, detectando y potenciando el talento.

Torneos y eventos gaming: celebración mensual de torneos de los juegos más destacados del momento (como League of Legends, Valorant, o Fortnite).

Bonos de Juego: bonos con venta de pack de horas para jugar consiguiendo descuentos sobre la tarifa estándar.

Sala VIP: sala diferenciada y apartada del resto del local, para jugar con total privacidad.

Sala BootCamp: sala de mayor calidad en setups y periféricos donde poder competir o entrenar hasta dos equipos de cinco componentes cada uno.

Zona SimRacing: zona de simuladores de conducción con los últimos avances tecnológicos y mejores componentes en cuanto a calidad.

¿Dónde?

Diamond Esports Center Madrid: C/Príncipe de Vergara 90, Madrid

Diamond Esports Center Aragó: C/ Aragó 447, Barcelona

Diamond Esports Center Sepúlveda: C/ Sepúlveda 84, Barcelona