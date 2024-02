ElCampus360.com, una de las mayores plataformas de formación y financiación para emprendedores y pymes en habla hispana

Emprender, crecer y alcanzar el éxito empresarial son desafíos que requieren no solo habilidades, sino también acceso a la información adecuada.

En este contexto, elcampus360.com destaca como una de las plataformas con la mayor cantidad de contenido audiovisual de formación y servicios para emprendedores, founders y pymes, en habla hispana.

La plataforma ofrece más de 5.000 vídeos con programas formativos, por categorías y niveles, además de master class, retos, desafíos, así como el exitoso programa "El MBA del Empresario" y "Entrepreneur&Business MBA" por el que ya han pasado miles de personas en los últimos años.

Además, ofrece un exclusivo servicio de acceso a financiación, funcionando como un gran "Aglutinador" de financiadores, donde se podrá obtener la financiación integral para todo tipo de negocios y compañías, incluyendo financiación privada y pública. Una enorme diversidad de recursos, en un único lugar, para los que buscan no solo iniciar un negocio, sino también llevarlo al siguiente nivel.

25 años acompañando a emprendedores y empresarios del mundo Con 25 años de experiencia acompañando y financiando a empresarios y emprendedores, ElCampus360.com, ha conseguido aunar en un solo espacio las principales necesidades que todo dueño de empresa tiene en algún momento: financiación, formación empresarial accesible y asequible, networking de calidad y Visibilidad. Por eso, ElCampus360.com se define como "el lugar donde ser y crecer como empresario".

Lo acreditan más de 15.000 emprendedores y empresarios atendidos, más de 6.000 horas de asesorías y mentorías personalizadas y más de 500 expertos, mentores y consultores de altísimo nivel empresarial y experiencia demostrada.

Superar el obstáculo de la financiación empresarial Conseguir financiación es siempre un gran desafío. Existe la financiación pública, privada o bancaria; por ejemplo: business angels, venture capital, crowfunding. Además, cada empresa está en una fase y tiene unas necesidades específicas: necesidades de circulante, de inversión, fase semilla, crecimiento, Enisa, Cdti, Next Generation, etc.

Tener a un experto al lado que domina todas las opciones del mercado y hace un traje a medida de las necesidades, es clave para el éxito y la supervivencia de todo proyecto. Y eso es justo lo que ofrece Grupo ElCampus360.com.

Más de 500 millones de euros de financiación gestionada y más de 10.000 personas conectadas con vehículos de financiación.

A través de la "Hoja de Ruta de Financiación" los expertos de Elcampus360.com hacen un diagnóstico personalizado de las necesidades financieras a corto, medio y largo plazo de la empresa, identificando a los distintos financiadores y acompañando hasta la consecución.

Visibilizando y difundiendo el ecosistema emprendedor Además, cuenta con un exclusivo canal de difusión y visibilidad del ecosistema emprendedor, a través del exitoso programa radio y TV, "Negocios de Carne y Hueso" que dirige y presenta Mariló Sanchez Fuentes, fundadora y presidenta.

Por el programa han pasado más de 3.500 invitados, se han realizado más de 1.000 programas y podcast, representado más de 1.200 horas de contenido. El programa tiene alcance internacional, cuenta con más 300.000 oyentes en vivo, más de 2 millones de oyentes de podcast, más de 390.000 espectadores únicos de los programas de TV y más de 4.6 millones de visualizaciones en YouTube.

En conclusión, ElCampus360.com se posiciona como un aliado estratégico en la búsqueda de financiación y en la promoción del emprendimiento a través de sus medios propios, gracias a un enfoque centrado en la experiencia y el conocimiento práctico que lo convierte en un recurso valioso para aquellos que buscan transformar sus ideas en empresas exitosas.