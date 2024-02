¿Por qué contar con un interim manager?

Un interim manager es un experto en gestión y dirección de proyectos para acelerar la implementación de soluciones. Estos agentes pueden ser contratados para lograr objetivos estratégicos durante un plazo de tiempo preestablecido.

Por ejemplo, las empresas recurren a ellos para implementar un cambio en su organización o ejecutar mejoras puntuales, entre otras alternativas. Una vez que el trabajo de estos especialistas concluye, la compañía puede continuar funcionando con autonomía y normalidad.

A través de la empresa Manager in Motion es posible acceder al servicio de profesionales de este calibre. Esta firma ofrece resultados medibles y soluciones sostenibles para que sus clientes puedan acelerar transformaciones, reestructuraciones, integraciones o expansiones, entre otros casos. Además, estos profesionales pueden trabajar para lograr múltiples objetivos en proyectos temporales, como, por ejemplo, incrementar las ventas o lanzar de modo exitoso un nuevo producto al mercado.

Contratar a un interim manager El objetivo central de estos expertos suele relacionarse con la gestión de cambios y la optimización de procesos. Además, el nivel de compromiso de estos profesionales suele ser alto, ya que su función tiene una fecha de finalización concreta. Por lo tanto, las acciones de mayor impacto se aplican desde un principio para conseguir objetivos pautados y potenciar el equipo del cliente.

En particular, Manager in Motion acompaña a sus directivos ejecutivos para nutrir sus reflexiones en situaciones complejas. Este acompañamiento también sirve para alinear las expectativas de la empresa con la gestión del interim manager. A su vez, esta compañía dispone de una cartera de profesionales con los que trabaja habitualmente. Esto permite seleccionar y designar directivos adecuados de manera ágil.

Cabe destacar que contratar a uno de estos especialistas no supone incorporarlo en la plantilla. En cambio, se emplean acuerdos mercantiles de prestación de servicios, que pueden ser a tiempo completo o parcial. Esto aporta flexibilidad, minimiza costes y facilita tanto el arranque como el desarrollo de un proyecto.

Mejorar la rentabilidad Los profesionales que se dedican a esta actividad pueden llevar a cabo un plan para asignar recursos disponibles de una manera que favorezca la rentabilidad. En este sentido, una compañía puede contratarlos, por ejemplo, para optimizar la gestión de compras y stock y mejorar la política de ventas.

En otros casos, se requiere la realización de tareas más complejas como una reorganización corporativa. En particular, un interim manager puede replantear una organización corporativa para que sea más eficiente o para enfrentar un cambio que se ha producido en el mercado. Esto resulta útil para innovar y mejorar la competitividad de un negocio.

