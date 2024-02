Simplicio Nsue Avoro escribe un ensayo que recoge todos los clichés y los mitos que se ha tenido sobre los negros africanos, ‘Así nos han hecho los blancos’

CÍRCULO ROJO.- Simplicio Nsue Avoro escribe desde sus años de instituto y universidad. Repite en su experiencia de publicar con Círculo Rojo y llega al mercado editorial ‘Así nos han hecho los blancos’, un ensayo donde recoge todos los mitos y clichés que se han tenido a lo largo de la historia contra los negros africanos.

Lo que más destaca el autor de su libro es el tratamiento global de todos los estereotipos y clichés que existen, vertidos por el eurocentrismo colonial y la refutación objetivo-descriptiva de los mismos.

Va dirigido a los negros para concienciarles sobre la situación de África Negra, desde que fueron colonizados hasta el actual neocolonialismo que padecen y a todos los blancos no supremacistas para que comprendan qué es lo que pasa en África Negra.

Vivir la experiencia en su propia piel, los viajes donde se ha enriquecido y su situación actual es lo que le han inspirado a escribir este manual, en el que el lector encontrará la comunicación directa con un negro-africano, sin intermediarios. Además de una apelación constante al entendimiento entre los dos mundos y la necesidad de despojarse de la dependencia de lo blanco a lo que están sometidos los negros africanos.

El próximo 24 de febrero a las 11.00 horas en la Biblioteca Pública Plaça Europa (C/Amadeu Torner, 57) en L’Hospitalet de Llob, el autor estará presentando su libro.

SINOPSIS Así nos han hecho los blancos es un ensayo en el que el autor expone y refuta los grandes mitos y clichés lanzados por el eurocentrismo colonial contra los negros africanos, únicamente, por su color. Su intención no es ir en contra de los blancos, sino repasar conjuntamente, blancos y negros, la reciente historia del colonialismo en África Negra.

No se trata de buscar a los culpables de la condición inhumana de los negros, sino de sumergirse en la etiología del eurocentrismo colonialista y sus consecuencias sobre la población negro-africana. Algunos episodios de este ensayo sobre el racismo, el autor los ha vivido en su propia carne, ya sea en Guinea Ecuatorial, bien sea en España, anteponiendo siempre su fe en el ser humano, en la condición humana, que se presume que tenemos todas las personas de bien.

Así nos han hecho los blancos quiere ser una reflexión, una meditación y una concienciación tanto para negros como para blancos, con el propósito de salvarnos mutuamente de las garras de la opresión, eliminando la situación de opresor y oprimido, y equilibrar así la balanza de la justicia y equidad en las relaciones entre blancos y negros

AUTOR Simplicio Nsue Avoro es natural de Guinea Ecuatorial, de la parte continental, etnia Fang, tribu Nzomo. Salió de su país el día 22 de diciembre de 1969 rumbo a Egipto para estudiar en El Cairo, donde permaneció dos años, hasta que se trasladó a España, donde tiene fijada su residencia desde hace más de 52 años.

Nsue Avoro nace inmerso en una familia de costumbres, cultura, vivencias puramente africanas. Se sumerge en una sociedad dominada por la colonización española y, por ende, europea. Viaja por Oriente Medio (Egipto) y por Europa, hasta asentarse en España, donde lleva viviendo hasta la fecha. Supera los tópicos raciales de culturas, adquiriendo titulaciones en universidades españolas, formando una familia mestiza y educando a personas blancas durante más de treinta años. Todo esto lo hace sin desvincularse de su pueblo de origen, Guinea Ecuatorial. Jamás dejará de relacionarse espiritualmente con sus padres, sus hermanos y sus amigos que permanecen en Guinea.

Nsue Avoro crea puentes entre Guinea Ecuatorial y España, y en materia de relaciones culturales, viabiliza becas de ecuatoguineanos de diferentes etnias en el Centro de Estudios Jaume Balmes de Hospitalet, Barcelona, en un número superior a centenar, y es presidente de la Fundación Privada Okume AZ durante cinco años, que tiene como proyecto principal la creación de un centro escolar en Bata.

Decidido a formarse, y apasionado por su profesión de docente, nunca habla de sí mismo como maestro o profesor, sino como educador, por su doble condición de maestro y pedagogo.

Nsue Avoro es diplomado en Magisterio, perito mercantil, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección de Ciencias de la Educación), especializado en organización y tecnología educativas.

En Simplicio y en su vida queda resumido un proyecto global de los valores de la diversidad y de puente pragmático entre diferentes culturas.