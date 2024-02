Las ventajas de agilizar la inscripción de dispositivos y usuarios con Applivery

Applivery es una plataforma SaaS basada en la nube para la gestión unificada de puntos finales (UEM). En este sentido, cuenta con diferentes funcionalidades que facilitan la gestión de dispositivos Apple o Android y aplicaciones relacionadas con la empresa.

De esta forma, es posible dirigir la movilidad corporativa, crear una enterprise app store del negocio, administrar aplicaciones, tareas, entre otras.

Aunque, en su mayoría, se trata de plataformas complejas, el mercado ofrece opciones más amigables. Un ejemplo de esto es la interfaz de Applivery, la cual cuenta con un proceso sencillo que se adapta a todo tipo de dispositivos. Debido a esto, su configuración puede hacerse de forma remota y en poco tiempo.

¿De qué forma se agiliza la inscripción de dispositivos y usuarios con Applivery? Applivery es una plataforma de device management mediante la cual se puede hacer una gestión de dispositivos completa, lo cual incluye cada aplicación que se use en la empresa. Es decir, permite administrar la instalación, actualización o eliminación de las mismas.

Para facilitar el uso de la plataforma, Applivery desarrolló procesos de inscripción simplificados para usuarios y dispositivos. En este sentido, las personas pueden registrarse mediante Android Zero-touch, Apple DEP, Samsung Knox, por correo electrónico, código QR, NFC o inscripción de SSO. Dicho proceso suele realizarse a través de un link directo, al escanear un código, de forma automatizada o haciendo clic en una etiqueta determinada. Por esta razón, requiere pocos minutos y cualquier persona lo puede llevar a cabo.

Por otra parte, gracias a la diversidad de opciones, la empresa puede ahorrar recursos, ya que la mayoría de los dispositivos pueden acceder a la interfaz y trabajar desde ahí.

¿Qué otras ventajas ofrece Applivery? Además de lo anterior, la plataforma Applivery ofrece diversas ventajas para usuarios y empresas de diferentes tamaños. Por una parte, los equipos de IT tienen la posibilidad de automatizar su trabajo, esto significa que todas las tareas se hacen de manera más fluida, disminuyendo errores humanos y fricciones con el usuario. Asimismo, ofrece mayor seguridad a la empresa, ya que permite controlar la cantidad de información compartida en los diferentes dispositivos usados.

En cuanto al sector comercial, la plataforma puede ser usada por todo tipo de empresas. Por ejemplo, una organización puede enviarle a su equipo de ingenieros, diseñadores y ejecutivos, informes completos y actualizados a diario. De igual forma, las inmobiliarias pueden usar la plataforma como un canal de distribución para la aplicación de tasación. Además, empresas con tareas similares pueden adaptar las funciones de Applivery a su favor.

Usar este tipo de herramientas hace que las empresas sean más eficientes, productivas y competitivas. En la página web de la compañía, los interesados pueden adquirir una prueba gratuita de la plataforma.