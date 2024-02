La Semana Blanca se estanca, en contraste con una Semana Santa marca por la anticipación

La Semana Blanca sufre una ligera bajada de reservas (-3 %) por la falta de nieve, mientras que para Semana Santa ya se auguran grandes cifras (+60 % vs. 2023) gracias a la anticipación de los españoles.

Según la información proporcionada por la agencia de viajes online Destinia, las reservas para los días de Semana Blanca han experimentado una leve disminución del 3 % en comparación con el año anterior, debido principalmente a la situación de escasez de nieve en muchas de las estaciones de esquí de la geografía española. Sin embargo, las reservas para Semana Santa se disparan en 2024 un +60 % respecto a la misma altura del año anterior gracias a la anticipación de los españoles, que prefieren esperar a finales de marzo para disfrutar de las vacaciones frente a la Semana Blanca.

En cuanto al precio por reserva, el precio medio por persona y noche para la Semana Blanca se sitúa en 49 €, lo que supone un aumento del 4 % en comparación con las mismas fechas del año 2023. Sin embargo, para Semana Santa, aunque el precio promedio por persona y noche es superior al de la Semana Blanca, ha experimentado una ligera reducción del 2 % respecto al año pasado, quedando en 59 € por persona y noche.

En términos de destinos, los españoles que han optado por viajar estos próximos días, el 80 % de ellos han decidido por quedarse en España, destacándose Madrid, Barcelona, y Benidorm como los preferidos; mientras que para los que eligen salir de nuestras fronteras estos días, Lisboa es la ciudad extranjera más elegida.

Si miramos a los viajeros que ya están enfocados en las vacaciones de Semana Santa, notamos un notable incremento en las reservas para Tarragona y Gran Canaria este año, con unas cifras principalmente marcadas por la anticipación de los españoles frente a las de los extranjeros que, aunque también están aumentando el número de reservas para estas fechas (+17 %), no llegan a niveles de los españoles.

Las nacionalidades que más están eligiendo nuestro país para la Semana Santa, más allá de los españoles, son portugueses, alemanes e ingleses.

Por el contrario, los españoles que han elegido esas fechas para salir de España (+14 % vs. Semana Santa 2023) se están decantando por viajar a Portugal, Italia y Francia, destinos cercanos ideales para una escapada de pocos días.

En palabras de Ricardo Fernández, CEO de Destinia: "Los números no mienten, y los que estamos viendo ya para Semana Santa e incluso para el verano son sumamente alentadores. Las reservas actuales ya apuntan a una ocupación que, como mínimo, igualará la del año pasado, con una perspectiva muy positiva de superar esas cifras. Este comportamiento previsor no solo beneficia a los consumidores, al asegurar precios más estables y accesibles, sino que reafirma la posición de nuestro turismo a nivel internacional."

