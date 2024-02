ISID presenta Intelion 2 en TecnoSec

Del 8 al 9 de mayo ISID expondrá en TecnoSec, la feria de las altas tecnologías de seguridad e inteligencia y, entre otras novedades, presentará la nueva generación de Intelion, su plataforma de análisis de vídeo y audio para fuerza de seguridad e inteligencia.

ISID, compañía tecnológica centrada en soluciones y plataformas de AI para el almacenamiento y análisis avanzado de vídeo y audio expondrá en TecnoSec durante el 8 y 9 de mayo de 2024, en el stand E17 y presentará sus últimas novedades de producto en campo del análisis de vídeo y audio mediante inteligencia artificial.

Intelion 2 Entre las novedades principales está la segunda generación de la plataforma Intelion. Intelion es un analizador de vídeo y audio para cuerpos policiales, centros de inteligencia, agencias gubernamentales y otras organizaciones públicas y privadas, que reduce los tiempos de investigación a una fracción de lo habitual, al automatizar las tareas de revisión y documentación de los videos, audios y fotos generados en operaciones policiales o de inteligencia.

Esta plataforma de analítica mediante IA se puede integrar en un VMS o funcionar de manera independiente, procesando ficheros de vídeo, cámaras de vigilancia, emisiones de radio y TV o contenido de plataformas online de forma masiva y desatendida. Aplica analizadores basados en IA para clasificar toda la información automáticamente y localizar personas, caras, objetos y otro tipo de informaciones en near real time.

La nueva evolución de Intelion ofrece una nueva interfaz, un rendimiento de análisis muy mejorado y la capacidad de ser aislado del hardware subyacente mediante contenedores, lo que le confiere una mayor flexibilidad.

Plugin para Milestone Milestone es una plataforma líder en gestión de video VMS (Video Management Software) que ofrece soluciones avanzadas para la vigilancia y seguridad. Su arquitectura abierta y flexible facilita la integración con otros sistemas y aplicaciones de terceros, permitiendo una adaptación personalizada a las necesidades específicas de cada cliente.

ISID ha desarrollado un plugin que integra Intelion con los VMS Milestone. Este plugin depositará automáticamente los clips de vídeo de los eventos seleccionados, como la detección de movimiento u objetos, en las carpetas de análisis de Intelion. La plataforma ingestará y analizará estos vídeos de forma automática, asegurando así la continuidad del proceso de análisis.

IntelionOnEdge Finalmente, se presentará IntelionOnEdge, un dispositivo de hardware que sustituye a los encoders de las cámaras de vigilancia y proporciona funcionalidad de análisis mediante IA (detección de movimiento, identificación de objetos o de matrículas) directamente in situ. El dispositivo es capaz de almacenar los eventos durante 3 días para salvaguardar la información en el caso de cortes eléctricos o de comunicaciones.

Acerca de ISID ISID es una empresa española y global que desarrolla soluciones y plataformas para el procesamiento, análisis, gestión y almacenamiento de audio y vídeo, ya sea basado en archivos, en streaming o en directo (TV). Sus soluciones integran módulos avanzados de análisis de IA (como biometría, S2T, traducción, reconocimiento de objetos, audio fingerprinting & ID, etc.) y se utilizan en múltiples sectores, como Seguridad, Gobierno y Administración Pública, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Inteligencia, Agencias de Comunicación, Educación, Bancos de medios, Sanidad y Legal. Son agnósticas con respecto a las plataformas de despliegue y pueden integrarse con la mayoría de proveedores tecnológicos e instalaciones audiovisuales existentes.