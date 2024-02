Ideasylibros contra los timos

Los ciudadanos están expuestos a intentos de timo constantes, y eso da para hacer un libro que nace de la indignación y tiene por objetivo ayudar o criticar y hacer lo posible para que eso cambie. No es fácil, claro, porque se trata de millones de personas en todo el mundo y es imposible frenar a todos los hackers y a la gente que tiene malas intenciones y lo único que se puede hacer es tomar medidas.

Por ejemplo, la de denunciarlos y no pasar de todo, para que no se repitan. O también, la de ser críticos y precavidos con los desconocidos y verificar la información, en general. Eso es muy importante. Obviamente, no hacer caso de muchos e-mails con engaños que ofrecen dinero de procedencia no conocida, o gente que se hace pasar por hombres y mujeres encantadores en busca de ligues incautos a quienes esperan sacar dinero con sus tretas. Es realmente increíble que haya gente capaz de creerlo pero sucede. A veces es culpa de las prisas o realmente tiene que ver con que los engaños son buenos. Está lleno de gente que suplanta la identidad del banco o de correos y otras mensajerías, y que realmente lo hacen muy bien. En medio de este contexto, ¿Cómo sobrevivir a estos tiempos que corren? es un libro para críticos, no para conformistas, que trata de cosas como estas que rodean a las personas en la actualidad y pueden generar mucho estrés y frustración, que no placer.

Es importante recordar todos este dicho:

“La primera vez que me times, la culpa será tuya,

La segunda, será mía”.

Con la creciente tecnología y la inteligencia artificial, toca aprender que la cosa se está poniendo muy pero que muy fea. Ahora se pueden hacer muchos vídeos falsos, que ponen en boca de personas conocidas cosas que no dicen realmente. Tiene un gran peligro esto de la inteligencia artificial en manos de timadores. Así que es momento de tener mucho cuidado.

Quéjese, quéjese y mejore lo que pueda es otro libro de la misma autora, que desde Ideasylibros busca la provocación inteligente y se dirige con cierta ironía y sentido del humor a lectores un poco indignados, pero con muchas ganas de que las cosas cambien.